Paura per una donna anziana a Milano, inseguita e rapinata nell'ascensore: il video della sorveglianza
Fermato un 48enne marocchino per la rapina in ascensore a una 76enne: indagini rapide grazie alle telecamere
La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di un cittadino marocchino di 48 anni, con precedenti, ritenuto responsabile della rapina ai danni di un’anziana di una catenina in oro. L’indagine è partita a seguito della denuncia presentata dalla vittima, una donna italiana di 76 anni, la quale ha raccontato che è rapinata della sua catenina d’oro mentre era intenta a caricare le buste della spesa nell’ascensore del suo palazzo. I poliziotti, acquisite le telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dello stabile, hanno appurato che il 48enne si è introdotto nel condominio seguendo la vittima e, all’interno dell’ascensore, l’ha strattonata rubando il prezioso per poi darsi alla fuga. Al termine degli accertamenti, il cittadino marocchino è stato accompagnato presso la Casa Circondariale Milano San Vittore e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.