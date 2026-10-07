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Non si dava pace per la fine del matrimonio, quindi perseguitava l’ex moglie e il nuovo compagno con ripetute minacce e intimidazioni. Per questo motivo un uomo è stato arrestato il 3 ottobre a Mantova con l’accusa di atti persecutori.

Perseguitava l’ex moglie e il compagno a Mantova

L’intervento degli investigatori è stato il risultato di un’attività investigativa rapida ed efficace. Gli agenti della Squadra Mobile di Mantova hanno raccolto elementi di prova che hanno permesso di ricostruire una sequenza di azioni persecutorie, culminate nell’arresto in flagranza differita dell’uomo.

L’uomo avrebbe messo in atto una serie di comportamenti minacciosi nel tempo, tra cui l’invio costante di messaggi dal contenuto intimidatorio rivolti sia alla moglie sia al nuovo compagno di lei. In particolare, le indagini hanno accertato che l’indagato ha inviato ripetute minacce di morte al compagno della donna, aggravando ulteriormente la situazione.

Tra le azioni più gravi documentate dagli investigatori, si segnala anche l’invio di una fotografia raffigurante un coltello, accompagnata da ulteriori intimidazioni. Questo gesto ha contribuito a generare nella vittima uno stato di ansia e timore costante per la propria sicurezza e per quella del compagno.

L’ex moglie costretta a cambiare le proprie abitudini

Le condotte dell’uomo hanno avuto un impatto significativo sulla vita della donna, che ha vissuto un perdurante stato di ansia e paura per la propria incolumità e per quella del nuovo compagno, circostanze che l’avevano costretta a cambiare le proprie abitudini quotidiane.

La situazione di disagio è stata documentata dagli investigatori, che hanno agito tempestivamente per mettere fine alla spirale di minacce e intimidazioni.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Al termine delle indagini, la Squadra Mobile ha proceduto all’arresto dell’uomo in flagranza differita, sulla base delle prove raccolte.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale locale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

IPA