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Un arresto per rapina, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto lunedì 14 settembre a Firenze. Un giovane è stato fermato dopo essere stato individuato come presunto autore di un’aggressione in strada, durante la quale sono state sottratte due collane a una persona.

La segnalazione a Firenze

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un giovane si è presentato in Questura per segnalare che un suo amico era stato vittima di rapina tra via Duca d’Aosta e via Spartaco Lavagnini a Firenze.

La segnalazione ha immediatamente attivato le Volanti di via Zara, che si sono recate sul posto per raccogliere la testimonianza della persona offesa.

La dinamica della rapina

La vittima ha raccontato agli agenti che, mentre si trovava in strada, è stata avvicinata da un uomo che l’ha afferrata al petto e le ha strappato dal collo due catenine, per poi darsi rapidamente alla fuga.

La descrizione fornita dalla vittima si è rivelata fondamentale per avviare le ricerche dell’autore del reato.

L’individuazione e l’arresto del sospetto

Le ricerche sono state avviate senza indugio e, grazie alle indicazioni raccolte, una pattuglia della Pol-Tramvia ha individuato il presunto responsabile in via Alamanni.

Il 28enne è stato immediatamente fermato dagli agenti, che hanno proceduto a un controllo approfondito.

Il recupero della refurtiva

Durante la perquisizione, gli operatori hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo le due collane sottratte poco prima.

Gli oggetti sono stati quindi restituiti alla vittima, che ha potuto così riottenere quanto le era stato sottratto durante la rapina.

Le conseguenze giudiziarie

Il 28enne è stato condotto davanti all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, la responsabilità dell’indagato dovrà essere valutata nel corso del processo e che al momento vige la presunzione di innocenza.

Il contesto e le precisazioni della Polizia

La Polizia di Stato ha sottolineato che le contestazioni mosse nei confronti dell’arrestato sono formulate allo stato degli atti e saranno oggetto di verifica nelle competenti sedi giudiziarie, come previsto dal d.lgs. 188/2021. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di assicurare alla giustizia il presunto autore della rapina e di restituire la refurtiva alla vittima.

La vicenda si è conclusa con un arresto e il recupero degli oggetti rubati, confermando l’efficacia delle attività di controllo e di pronto intervento della Polizia di Stato sul territorio di Firenze.

IPA