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Un arresto per lesioni personali a danno di una dottoressa, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato presso il Pronto Soccorso di Rimini. L’episodio si è verificato nella serata di ieri quando un giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato dopo aver aggredito un’operatrice sanitaria durante un colloquio per l’avvio di un percorso terapeutico.

Dottoressa aggredita a Rimini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è reso necessario a seguito di una segnalazione di aggressione ai danni di personale sanitario presso il Pronto Soccorso di Rimini.

Nel pomeriggio di ieri, un giovane è arrivato presso il Centro Psichiatrico della città,accompagnato dal responsabile della Comunità “Sant’Aquilina”, per valutare l’inizio di un percorso di disassuefazione dalle sostanze. Durante il primo colloquio la dottoressa e un collega hanno illustrato al ragazzo le regole della collettività, con l’obiettivo di favorire la sua adesione al programma terapeutico.

Fin dall’inizio, il giovane ha manifestato un netto dissenso rispetto alle indicazioni fornite dalla dottoressa. Dopo aver inveito verbalmente contro di lei, ha improvvisamente sferrato un calcio alla mano sinistra dell’operatrice sanitaria, provocandole dolore e costringendola ad allontanarsi dalla stanza per chiedere aiuto.

L’intervento del personale e della Polizia

La dottoressa, dopo aver subito l’aggressione, ha immediatamente contattato il numero di emergenza. Nel frattempo, il giovane ha tentato di colpire nuovamente la professionista, ma è stato fermato dall’altro infermiere presente, che è riuscito a riportare la situazione alla calma instaurando un dialogo con il paziente.

All’arrivo delle Volanti il soggetto ha continuato a mantenere un atteggiamento minaccioso nei confronti della dottoressa, la quale si presentava in evidente stato d’ansia e con un forte dolore alla mano. Dopo le cure ricevute, la donna è stata dimessa con una prognosi di 3 giorni.

L’arresto e i precedenti del giovane

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura di Rimini per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

Al termine delle procedure di rito è stato tratto in arresto per lesioni personali a personale sanitario e sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

IPA