Paura per una farmacista a Rieti, minacciata con un coltello da un 55enne a scopo di rapina: il provvedimento
Un uomo di 55 anni arrestato a Rieti per rapina aggravata in farmacia: minacciata la farmacista con un coltello, recuperata la refurtiva.
Un uomo di 55 anni originario di Roma e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Rieti per rapina aggravata dopo aver minacciato con un coltello una farmacista per sottrarre prodotti di cosmetica. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di recuperare la refurtiva e sequestrare l’arma. L’uomo è stato condotto in carcere, mentre la merce è stata restituita alla proprietaria.
- Arresto in flagranza a Rieti
- L'intervento dei Carabinieri e il recupero della refurtiva
- L'arresto e le conseguenze giudiziarie
Arresto in flagranza a Rieti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato in una farmacia di Rieti durante un orario di punta.
L’uomo, un 55enne proveniente da Roma, si è introdotto nel locale armato di coltello. Senza esitazione, ha minacciato la farmacista di turno, costringendola a consegnargli diversi prodotti di cosmetica. L’azione violenta e repentina ha creato momenti di forte tensione tra i presenti.
L’intervento dei Carabinieri e il recupero della refurtiva
La pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti è stata attivata con prontezza, riuscendo a individuare il sospettato poco distante dal luogo della rapina.
Dopo averlo fermato, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale, durante la quale sono stati recuperati i prodotti sottratti e il coltello utilizzato per minacciare la farmacista. La merce è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria, mentre l’arma è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti.
L’arresto e le conseguenze giudiziarie
Al termine delle operazioni, il 55enne è stato dichiarato in stato di arresto e trasferito presso la Casa Circondariale di Rieti, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Le forze dell’ordine hanno sottolineato che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che ogni responsabilità sarà valutata dal giudice competente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.