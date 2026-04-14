Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per tentato scippo, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Crema, dove un giovane maliano di 24 anni è stato fermato dopo aver cercato di rubare un telefono cellulare e una borsa a una ragazza. L’episodio si è verificato ieri nei giardini di Porta Serio, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Tentato scippo a Crema

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella giornata di ieri a Crema. Una ragazza stava passeggiando nei giardini di Porta Serio quando è stata avvicinata da un giovane straniero, identificato poi come un cittadino maliano di 24 anni.

L’uomo ha tentato di sottrarle con la forza il telefono cellulare e la borsa, ma la vittima ha opposto resistenza, riuscendo a impedire il furto.

L’intervento della Polizia

La ragazza, dopo aver messo in fuga l’aggressore, ha immediatamente chiamato il 112 NUE. Sul posto è intervenuta in pochi minuti la Volante del Commissariato di Polizia di Crema, che ha avviato una rapida perlustrazione dell’area circostante.

Gli agenti sono riusciti a rintracciare il giovane maliano, a bloccarlo e ad accompagnarlo negli uffici di polizia per l’identificazione e gli accertamenti di rito.

I precedenti e i provvedimenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il giovane fermato risulta avere precedenti per falsa attestazione sull’identità personale, furto e danneggiamento.

Dopo le verifiche è stato denunciato in stato di libertà per tentato scippo. Nei suoi confronti sono stati emessi anche un Avviso Orale e un foglio di via obbligatorio della durata di quattro anni, in quanto residente in una provincia limitrofa.

Il giovane straniero è titolare di un permesso di soggiorno con protezione speciale. Per questo motivo, la Commissione Asilo sarà chiamata a valutare la sua posizione e a decidere in merito al suo status di soggiornante.

Il contesto e le reazioni

L’episodio, avvenuto nei giardini di Porta Serio a Crema, ha destato preoccupazione tra i cittadini, soprattutto per la rapidità con cui si è svolto il tentativo di scippo e la prontezza della reazione della vittima.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini e la tempestività della segnalazione, che ha permesso di individuare e fermare il responsabile in tempi brevi.

IPA