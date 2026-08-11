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Due uomini sono stati arrestati per rapina aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale dopo aver aggredito una turista e sottratto il suo cellulare. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri a Napoli, dove i responsabili sono stati fermati al termine di un inseguimento e una colluttazione con la Polizia di Stato.

Paura per una turista a Napoli

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto dei due uomini è avvenuta grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Mobile, che si trovavano liberi dal servizio.

Nel dettaglio, nel pomeriggio di ieri, gli agenti hanno notato in via Marina un uomo di 37 anni che, dopo aver strappato il cellulare dalle mani di una turista, si è dato alla fuga a bordo di uno scooter guidato da un complice di 38 anni, anch’egli con precedenti di polizia. La scena si è svolta sotto gli occhi degli operatori che, nonostante fossero fuori servizio, sono immediatamente intervenuti.

L’inseguimento e la cattura

È così iniziato un lungo inseguimento che si è protratto fino a via Lanzieri. Qui, i due uomini hanno perso il controllo dello scooter, impattando contro un ostacolo.

Dopo l’incidente, hanno abbandonato il veicolo e hanno tentato la fuga a piedi. Durante la corsa, il 37enne si è disfatto del cellulare appena rubato, che è stato prontamente recuperato dagli agenti.

La resistenza all’arresto

Nonostante il tentativo di fuga, i due sono stati raggiunti dagli operatori della Polizia. Ne è seguita una colluttazione, durante la quale i due uomini hanno opposto resistenza e hanno provocato lesioni agli agenti.

Solo dopo una dura lotta, i poliziotti sono riusciti a bloccarli e a procedere con l’arresto.

La restituzione del maltolto e le accuse

Il cellulare sottratto alla turista è stato restituito alla legittima proprietaria. I due uomini, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’episodio ha avuto luogo nelle vie centrali di Napoli, sottolineando ancora una volta l’importanza della presenza delle forze dell’ordine anche fuori dal servizio.

IPA