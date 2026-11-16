Paura su un autobus della linea 46 a Torino, passeggeri minacciati con un coltello: arrestato un 17enne
Un 17enne avrebbe minacciato i passeggeri della linea 46 GTT e puntato un coltello al volto di un coetaneo per sottrargli denaro e sigarette.
Un minorenne è stato arrestato a Torino dopo aver minacciato con un coltello i passeggeri di un autobus della linea 46. Avrebbe poi puntato la lama al volto di un coetaneo per costringerlo a consegnargli denaro e sigarette.
L’intervento dei Carabinieri dopo l’agguato su un bus
L’episodio è avvenuto a Torino a bordo della linea 46 del bus GTT. Diversi passeggeri e la centrale operativa dell’azienda hanno chiamato il 112 NUE, consentendo a una pattuglia del Nucleo Radiomobile di intervenire in pochi minuti.
I militari hanno raccolto una prima descrizione del ragazzo e lo hanno rintracciato dopo aver perlustrato la zona.
Il coltello e l’arresto
Il 17enne è stato fermato a qualche decina di metri dall’autobus, che era in sosta. Aveva ancora con sé il coltello che, secondo la ricostruzione, avrebbe usato poco prima: la lama misurava 16 cm.
Il giovane aveva già precedenti a suo carico, secondo gli accertamenti svolti dai carabinieri intervenuti dopio la chiamata.
Il provvedimento
Il minorenne, come riporta Ansa, è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata e accompagnato al Centro di prima accoglienza “Umberto Radaelli”, come disposto dalla Procura per i Minorenni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.