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Un arresto per resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto la scorsa notte in Genova. Un uomo di origine nigeriana, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver dato in escandescenze a bordo di un autobus, costringendo l’autista a interrompere la corsa. L’uomo è stato anche denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità, interruzione di pubblico servizio e possesso di oggetti atti ad offendere.

Paura su un autobus a Genova

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno all’una di notte in piazza Montano, nel cuore di Genova.

Gli agenti dell’UPGSP sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, che segnalava la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione su un autobus di linea.

L’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia l’uomo, un 33enne nigeriano, avrebbe iniziato a inveire e minacciare l’autista del mezzo pubblico.

La situazione è rapidamente degenerata, tanto che il conducente ha deciso di interrompere la corsa e attendere l’arrivo delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei passeggeri e di sé stesso.

La reazione violenta e l’arresto

All’arrivo degli agenti il soggetto è stato trovato mentre brandiva una cintura metallica, sbattendola ripetutamente a terra con forza. Alla vista della Polizia, l’uomo ha reagito con ulteriore violenza: ha minacciato gli operatori e ha opposto resistenza, sferrando gomitate e tentando di colpirli con uno spray al peperoncino che aveva nascosto nella giacca.

Solo dopo una breve colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in Questura.

L’identificazione e i precedenti

Una volta in Questura, il 33enne si è rifiutato di fornire le proprie generalità aggravando ulteriormente la sua posizione. Gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come un cittadino nigeriano già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati inerenti gli stupefacenti.

È stato quindi tratto in arresto per resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale, oltre che denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità, interruzione di pubblico servizio e possesso di oggetti atti ad offendere.a.

Il contesto dell’intervento

L’episodio ha avuto luogo in una delle principali piazze di Genova, in un orario notturno in cui il servizio di trasporto pubblico è particolarmente importante per la mobilità cittadina.

L’interruzione della corsa ha causato disagi ai passeggeri, ma ha permesso di evitare conseguenze più gravi grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

IPA