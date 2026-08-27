Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentata rapina ed estorsione, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi nel quartiere Vanchiglietta di Torino. Un uomo di 50 anni è stato fermato dopo aver minacciato con un coltello l’autista di un autobus, in seguito a un furto in farmacia.

Paura su un bus a Torino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, quando un cittadino italiano di 50 anni si è introdotto in una farmacia di Corso Belgio, nel quartiere Vanchiglietta di Torino.

L’uomo, approfittando di un momento di distrazione del personale, ha raggiunto il retro del bancone e ha sottratto dalla cassa oltre 600 euro. Il titolare e un dipendente, accortisi subito dell’ammanco, sono intervenuti prontamente e sono riusciti a bloccare il sospettato nelle vicinanze dell’esercizio, convincendolo a restituire il denaro. Inizialmente, il 50enne ha finto di collaborare e di attendere l’arrivo delle Forze dell’Ordine, ma, sfruttando un nuovo momento di distrazione, si è dato alla fuga in direzione di corso Tortona.

L’assalto sull’autobus e le minacce

Inseguito dal personale della farmacia e da alcuni presenti, il fuggitivo ha raggiunto una fermata dell’autobus, la “Tortona”, e si è introdotto a bordo di un mezzo di linea.

Una volta salito, ha estratto da una busta di plastica un coltello con una lama di 10,5 centimetri e lo ha brandito, colpendo la parete divisoria in plexiglass e minacciando l’autista. L’uomo ha intimato al conducente di ripartire senza effettuare le fermate previste, configurando così una tentata estorsione aggravata dall’uso dell’arma.

L’intervento dell’autista e la fuga verso il fiume

L’autista, mantenendo la calma, ha attivato il dispositivo di emergenza e ha fermato il mezzo alla successiva fermata “Chieti”, permettendo ai passeggeri di scendere in sicurezza.

A quel punto, il 50enne, vistosi bloccato, è sceso dall’autobus e si è nuovamente dato alla fuga, questa volta lungo la scarpata che conduce all’argine del fiume Dora Riparia.

L’arresto e il sequestro dell’arma

Le volanti dell’UPGSP, allertate dalla Centrale Operativa, hanno rapidamente cinturato l’area e perlustrato la zona. Gli agenti sono riusciti a individuare il sospettato, che si era nascosto tra la vegetazione nei pressi dell’argine del fiume.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso del coltello utilizzato poco prima per minacciare l’autista. L’arma è stata sequestrata.

Le conseguenze per l’arrestato

Il 50enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso le camere di sicurezza del Commissariato di P.S. San Paolo, in attesa dell’udienza di convalida.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il contesto: sicurezza e tempestività dell’intervento

L’episodio ha messo in evidenza la prontezza del personale della farmacia e la professionalità dell’autista dell’autobus, che ha saputo gestire una situazione di grave pericolo per sé e per i passeggeri.

Fondamentale è stato anche il rapido intervento delle forze dell’ordine, che hanno permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare il sospettato alla giustizia.

Il fatto è avvenuto nel quartiere Vanchiglietta, una zona residenziale di Torino attraversata da importanti arterie stradali e vicina al fiume Dora Riparia, dove si è conclusa la fuga dell’arrestato.

IPA