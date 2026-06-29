Paura sul Lago Maggiore, a Verbania le forti raffiche di vento mettono in pericolo un gruppo di giovani
Domenica 28 maggio 2026, la Polizia di Stato ha tratto in salvo diversi giovani in difficoltà sul Lago Maggiore a causa del maltempo.
Diversi salvataggi , questo il bilancio degli interventi effettuati dalla Squadra Acque Interne della Polizia di Stato nel pomeriggio di domenica 28 maggio 2026 sul Lago Maggiore . Giovani in difficoltà sono stati tratti in salvo a causa delle forti raffiche di vento che hanno messo a rischio la sicurezza di numerose imbarcazioni. Gli interventi sono stati resi necessari dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno colto di sorpresa i natanti, tra cui anche minorenni, nei pressi di Verbania e dell’Isola Madre.
Interventi di salvataggio: la ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la giornata di domenica 28 maggio 2026 si è rivelata particolarmente impegnativa per la Squadra Acque Interne. Nel pomeriggio, intorno alle ore 17.00 , le forti raffiche di vento hanno creato condizioni di pericolo per diversi natanti che si trovavano sul Lago Maggiore, in particolare nei pressi dell’Isola Madre.
Gli agenti hanno individuato una canoa e un natante in vetroresina con il motore in avaria, entrambi in evidente difficoltà. A bordo delle imbarcazioni si trovavano 5 giovani , tutti trentenni residenti nella zona. Gli operatori della Polizia si sono avvicinati per rassicurare i presenti e hanno avviato le prime manovre di soccorso per mettere in sicurezza sia le persone che i mezzi.
Il salvataggio nei pressi dell’Isola Madre
Durante le operazioni di avvicinamento alla riva di Suna, la canoa ha improvvisamente scuffiato, costringendo gli agenti a issare a bordo del mezzo della Polizia di Stato 2 occupanti della canoa e una terza ragazza, con l’obiettivo di alleggerire il natante in vetroresina rimasto in panne. L’intervento tempestivo ha permesso di evitare conseguenze più gravi per i giovani coinvolti.
Il salvataggio è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione di un diportista di passaggio, che ha fornito supporto nelle operazioni di recupero. Tutti i giovani ei loro mezzi sono stati portati a riva in sicurezza, senza riportare ferite.
Nuove emergenze a causa del peggioramento del meteo
Mentre gli equipaggi della Polizia stavano facendo rientro verso Verbania , le condizioni del lago sono ulteriormente peggiorate, con onde sempre più alte provenienti da Nord. In questa fase, sono stati notati 4 natanti che cercavano con difficoltà di raggiungere i propri punti di ormeggio.
Tra queste, particolare preoccupazione ha destato un’imbarcazione con a bordo 5 ragazzi , alcuni dei quali minorenni. L’imbarcazione stava imbarcando acqua e la situazione è apparsa subito critica. Gli operatori della Squadra Acque Interne sono intervenuti prontamente, accompagnando i giovani presso un vicino cantiere nautico, dove hanno potuto mettersi al sicuro.
Soccorso a un’ulteriore imbarcazione
Le operazioni di soccorso non si sono concluse qui. Poco dopo, è stato necessario prestare assistenza a un altro natante con 2 persone a bordo, anch’esse residenti nella zona. I due occupanti, visibilmente agitati a causa dei forti moti ondosi, sono stati scortati dagli agenti presso il porto turistico di Verbania , dove hanno atteso che le condizioni meteorologiche tornassero favorevoli.
L’appello della Polizia di Stato alla prudenza
Al termine degli interventi, la Polizia di Stato ha rinnovato l’invito a tutti coloro che frequentano le acque del Lago Maggiore a mantenere la massima prudenza e consapevolezza. Viene consigliato di utilizzare sempre mezzi idonei e dotati dei necessari dispositivi di sicurezza, così da poter fronteggiare eventuali emergenze impreviste dovute a repentini cambiamenti delle condizioni meteorologiche.
La giornata di ieri si è conclusa senza feriti, ma gli episodi hanno evidenziato quanto sia fondamentale la prevenzione e la preparazione quando si affrontano le acque del lago, soprattutto in presenza di condizioni atmosferiche avverse.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.