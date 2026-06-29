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Diversi salvataggi , questo il bilancio degli interventi effettuati dalla Squadra Acque Interne della Polizia di Stato nel pomeriggio di domenica 28 maggio 2026 sul Lago Maggiore . Giovani in difficoltà sono stati tratti in salvo a causa delle forti raffiche di vento che hanno messo a rischio la sicurezza di numerose imbarcazioni. Gli interventi sono stati resi necessari dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno colto di sorpresa i natanti, tra cui anche minorenni, nei pressi di Verbania e dell’Isola Madre.

Interventi di salvataggio: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la giornata di domenica 28 maggio 2026 si è rivelata particolarmente impegnativa per la Squadra Acque Interne. Nel pomeriggio, intorno alle ore 17.00 , le forti raffiche di vento hanno creato condizioni di pericolo per diversi natanti che si trovavano sul Lago Maggiore, in particolare nei pressi dell’Isola Madre.

Gli agenti hanno individuato una canoa e un natante in vetroresina con il motore in avaria, entrambi in evidente difficoltà. A bordo delle imbarcazioni si trovavano 5 giovani , tutti trentenni residenti nella zona. Gli operatori della Polizia si sono avvicinati per rassicurare i presenti e hanno avviato le prime manovre di soccorso per mettere in sicurezza sia le persone che i mezzi.

Il salvataggio nei pressi dell’Isola Madre

Durante le operazioni di avvicinamento alla riva di Suna, la canoa ha improvvisamente scuffiato, costringendo gli agenti a issare a bordo del mezzo della Polizia di Stato 2 occupanti della canoa e una terza ragazza, con l’obiettivo di alleggerire il natante in vetroresina rimasto in panne. L’intervento tempestivo ha permesso di evitare conseguenze più gravi per i giovani coinvolti.

Il salvataggio è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione di un diportista di passaggio, che ha fornito supporto nelle operazioni di recupero. Tutti i giovani ei loro mezzi sono stati portati a riva in sicurezza, senza riportare ferite.

Nuove emergenze a causa del peggioramento del meteo

Mentre gli equipaggi della Polizia stavano facendo rientro verso Verbania , le condizioni del lago sono ulteriormente peggiorate, con onde sempre più alte provenienti da Nord. In questa fase, sono stati notati 4 natanti che cercavano con difficoltà di raggiungere i propri punti di ormeggio.

Tra queste, particolare preoccupazione ha destato un’imbarcazione con a bordo 5 ragazzi , alcuni dei quali minorenni. L’imbarcazione stava imbarcando acqua e la situazione è apparsa subito critica. Gli operatori della Squadra Acque Interne sono intervenuti prontamente, accompagnando i giovani presso un vicino cantiere nautico, dove hanno potuto mettersi al sicuro.

Soccorso a un’ulteriore imbarcazione

Le operazioni di soccorso non si sono concluse qui. Poco dopo, è stato necessario prestare assistenza a un altro natante con 2 persone a bordo, anch’esse residenti nella zona. I due occupanti, visibilmente agitati a causa dei forti moti ondosi, sono stati scortati dagli agenti presso il porto turistico di Verbania , dove hanno atteso che le condizioni meteorologiche tornassero favorevoli.

L’appello della Polizia di Stato alla prudenza

Al termine degli interventi, la Polizia di Stato ha rinnovato l’invito a tutti coloro che frequentano le acque del Lago Maggiore a mantenere la massima prudenza e consapevolezza. Viene consigliato di utilizzare sempre mezzi idonei e dotati dei necessari dispositivi di sicurezza, così da poter fronteggiare eventuali emergenze impreviste dovute a repentini cambiamenti delle condizioni meteorologiche.

La giornata di ieri si è conclusa senza feriti, ma gli episodi hanno evidenziato quanto sia fondamentale la prevenzione e la preparazione quando si affrontano le acque del lago, soprattutto in presenza di condizioni atmosferiche avverse.

IPA