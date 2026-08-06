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Una bambina di tre anni scomparsa sul lungomare di Barcola è stata ritrovata e riconsegnata alla madre grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio del 4 agosto, è stato reso possibile dal potenziamento dei servizi di vigilanza estivi predisposti dalla Questura di Trieste.

L’allarme della madre e l’avvio delle ricerche

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nell’ambito delle attività di controllo rafforzate sulla Riviera di Barcola e nella Baia di Sistiana, avviate dal 1° luglio 2026 e previste per tutta la stagione estiva.

Nel primo pomeriggio del 4 agosto, una donna in evidente stato di agitazione ha fermato una pattuglia della Polizia di Stato mentre percorreva il lungomare di Barcola. La donna, una turista comunitaria in vacanza a Trieste con la famiglia, ha riferito agli agenti che la propria figlia di tre anni si era improvvisamente allontanata e che non riusciva più a trovarla.

Immediatamente, la seconda pattuglia della Polizia di Stato presente in un altro punto del lungomare è stata allertata e si è recata sul posto. Contestualmente, la Sala Operativa della Questura e gli altri equipaggi delle Forze di polizia dislocati nell’area sono stati informati dell’accaduto.

La descrizione della bambina e la strategia di ricerca

La madre ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata della bambina e una sua fotografia. Questi elementi sono stati subito condivisi con tutti gli operatori impegnati nelle ricerche. Le forze dell’ordine si sono quindi suddivise in due squadre, per garantire una ricognizione più rapida ed efficace dell’area interessata.

Il ritrovamento e il ricongiungimento con la famiglia

Dopo circa 20 minuti di perlustrazione attenta, uno degli operatori della Polizia ha individuato la bambina mentre giocava serenamente nella pineta vicino alla fontana di Barcola. La piccola è stata immediatamente riaffidata alla madre, ancora visibilmente scossa per l’accaduto. Poco dopo, anche il padre ha raggiunto le due, permettendo così il ricongiungimento dell’intero nucleo familiare.

Gli agenti hanno offerto assistenza e supporto alla famiglia anche nei momenti successivi, contribuendo a rassicurare i genitori dopo i momenti di apprensione vissuti.

L’importanza della presenza sul territorio

L’episodio ha confermato l’efficacia del dispositivo di vigilanza predisposto dalla Questura e l’importanza della presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio. L’impegno quotidiano degli operatori di Polizia si è rivelato fondamentale per garantire la sicurezza e la vicinanza ai cittadini, soprattutto durante il periodo estivo, quando l’afflusso di turisti e residenti nelle aree balneari aumenta sensibilmente.

Il pronto intervento della Polizia di Stato ha permesso di risolvere in tempi rapidi una situazione potenzialmente drammatica, restituendo serenità a una famiglia in vacanza a Trieste. L’episodio sottolinea ancora una volta il valore della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, nonché l’importanza di dispositivi di sicurezza adeguati nelle zone di maggiore affluenza.

IPA