Paura sul traghetto Vesuvio Jet tra Napoli e Capri, scoppiano i finestrini per il mare forza 4

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Grande spavento per i passeggeri presenti sul traghetto veloce Vesuvio Jet che copre la tratta da Napoli a Capri. Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, l’imbarcazione ha impattato violentemente un’onda. L’urto ha provocato l’esplosione dei finestrini del mezzo nautico. Le persone sul traghetto si sono allarmate. Fortunatamente, l’incidente non ha causato danni ai passeggeri.

Traghetto Napoli – Capri, esplosi quattro finestrini del Vesuvio Jet

A riferire quanto accaduto è stata l’agenzia Adnkronos che ha spiegato che quattro finestrini del traghetto sono andati in frantumi dopo lo scontro con un’onda.

Mentre il mezzo stava compiendo la traversata da Napoli a Capri, il mare era a “forza 4“. La nave, secondo le prime ricostruzioni, si è scontrata con l’onda a circa 5 miglia di distanza dal porto della città partenopea da cui era partita.

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L’urto ha fatto fare un ‘volo’ alla barca. Quando si è riassestata si è verificata l’esplosione dei finestrini.

122 passeggeri a bordo al momento dell’incidente

Nel complesso, al momento dell’incidente, a bordo c’erano 122 passeggeri, nessuno dei quali è rimasto ferito, né ha fatto richiesta di soccorso sanitario.

Dopo lo spavento, il Vesuvio Jet è rientrato in porto a Napoli, dove si trova attualmente. Nelle prossime ore saranno svolti accertamenti di natura tecnica per verificare eventuali danni strutturali.

I passeggeri, dopo il ritorno al porto, sono stati trasferiti su un altro mezzo e hanno potuto raggiungere l’isola di Capri.

Le caratteristiche del Vesuvio Jet: monocarena che può raggiungere i 34 nodi di velocità

Il Vesuvio Jet è un monocarena che appartiene alla compagnia di navigazione italiana Navigazione Libera del Golfo.

Il mezzo, ultimo di una serie di quattro unità gemelle, è stato costruito dai cantieri navali Rodriquez nello stabilimento di Messina con il nome di Vesuvio Jet ed è stato consegnato il 9 giugno 2003 alla Navigazione Libera del Golfo.

Durante questi anni ha garantito diversi collegamenti tra Napoli e i porti del Golfo.

La nave misura quasi 51 metri di lunghezza e 9 di larghezza. Può ospitare a bordo fino a 450 passeggeri e può raggiungere una velocità massima di 34 nodi.