Paura sul treno a Santa Maria degli Angeli, 26enne minaccia una donna durante il viaggio: arrestato
Arrestato un 26enne dopo i disordini su un treno a Santa Maria degli Angeli: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.
La polizia ha arrestato un 26enne con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione dalla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi. A bordo di un treno, il giovane aveva provocato disordini e minacciato una passeggera.
- La segnalazione del capotreno a Santa Maria degli Angeli
- Il rifiuto di fornire le generalità
- L’arresto e la misura cautelare
La segnalazione del capotreno a Santa Maria degli Angeli
Come anticipato, gli agenti di Assisi sono intervenuti nei giorni scorsi dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza.
A segnalare la situazione è stato il capotreno del convoglio, in transito nella stazione: secondo quanto riferito, il passeggero stava provocando disordini e aveva minacciato una donna.
Il rifiuto di fornire le generalità
Quando i poliziotti hanno cercato di identificarlo, il giovane si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Gli agenti hanno riferito che mostrava segni di alterazione psicofisica; il 26enne ha quindi iniziato a inveire contro di loro, insultandoli e minacciandoli.
Si è inoltre rifiutato di scendere dal treno, rendendo necessario il suo allontanamento coattivo.
L’arresto e la misura cautelare
Il giovane è stato accompagnato negli uffici del Commissariato di pubblica sicurezza di Assisi, dove ha proseguito la condotta oppositiva. Al termine degli atti di rito è stato arrestato per le ipotesi di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, reati contestati nel corso dell’intervento.
Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giovane aveva precedenti di polizia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.