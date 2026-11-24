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La polizia ha arrestato un 26enne con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione dalla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi. A bordo di un treno, il giovane aveva provocato disordini e minacciato una passeggera.

La segnalazione del capotreno a Santa Maria degli Angeli

Come anticipato, gli agenti di Assisi sono intervenuti nei giorni scorsi dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza.

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A segnalare la situazione è stato il capotreno del convoglio, in transito nella stazione: secondo quanto riferito, il passeggero stava provocando disordini e aveva minacciato una donna.

Il rifiuto di fornire le generalità

Quando i poliziotti hanno cercato di identificarlo, il giovane si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Gli agenti hanno riferito che mostrava segni di alterazione psicofisica; il 26enne ha quindi iniziato a inveire contro di loro, insultandoli e minacciandoli.

Si è inoltre rifiutato di scendere dal treno, rendendo necessario il suo allontanamento coattivo.

L’arresto e la misura cautelare

Il giovane è stato accompagnato negli uffici del Commissariato di pubblica sicurezza di Assisi, dove ha proseguito la condotta oppositiva. Al termine degli atti di rito è stato arrestato per le ipotesi di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, reati contestati nel corso dell’intervento.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giovane aveva precedenti di polizia.

IPA