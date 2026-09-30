Sul volo Dubai – Tel Aviv lite tra piloti dell'Oman e degli Emirati, il primo voleva far schiantare l'aereo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Momenti di paura sul volo da Dubai a Tel Aviv della compagnia aerea FlyDybai, sul quale è scattato il segnale d’emergenza per “aereo dirottato“. Il motivo dell’allarme, come reso noto dalla stessa compagnia aerea, è legato a una lite tra piloti: c’è stata una “colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo”, che ha portato alla “perdita di conoscenza” di uno di loro. Uno dei piloti avrebbe tentato di far schiantare il velivolo e sarebbe stato bloccato dall’altro.

L’allarme sul volo Dubai – Tel Aviv

In base a quanto riferito dal quotidiano israeliano Haaretz, nella giornata di mercoledì 30 settembre un volo della compagnia aerea FlyDubai partito da Dubai e diretto in Israele ha deviato la sua rotta dopo aver emesso un segnale di emergenza per diversi minuti.

L’aereo, un Boeing 737 MAX8 consegnato a FlyDubai nel dicembre 2022, ha perso quota in maniera significativa, avvicinandosi allo spazio aereo della Giordania.

L’aeronautica israeliana ha inviato dei caccia per far chiarezza sul potenziale incidente.

Il volo di FlyDubai, diretto all’aeroporto Ben-Gurion, trasportava circa 180 passeggeri israeliani.

Cos’è successo sul volo da Dubai a Tel Aviv: la nota della compagnia

La compagnia aerea FlyDubai, come riportato da Channel 12, ha reso noto che i piloti del volo Dubai – Tel Aviv “hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo”, che ha portato alla “perdita di conoscenza di uno di loro”.

I racconti dei passeggeri del volo Dubai – Tel Aviv

Un passeggero dell’aereo di FlyDubai ha raccontato a Channel 12: “Abbiamo sentito delle urla sull’aereo. Poi hanno aperto la cabina di pilotaggio e abbiamo visto del sangue. Qualcuno aveva accoltellato il pilota con un coltellino“.

Un altro racconto: “Abbiamo capito che avevano perso il controllo dell’aereo, che ha iniziato a precipitare rapidamente. È stato davvero spaventoso“.

Uno dei piloti avrebbe provato a far schiantare l’aereo

L’allarme aereo ha scatenato la rapida mobilitazione dei vertici politici e militari di Israele. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno convocato consultazioni urgenti per seguire l’evoluzione della vicenda.

Nel monitoraggio sono stati coinvolti tutti i principali organismi di sicurezza israeliani, tra cui le Forze di Difesa Israeliane (IDF), lo Shin Bet, il Mossad e la polizia.

A Yedioth Ahronot, alti funzionari del settore aeronautico israeliano hanno riferito che non è ancora stata esclusa l’ipotesi di un incidente di sicurezza a bordo dell’aereo. Secondo una prima valutazione, infatti, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l’altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l’aiuto di alcuni passeggeri israeliani.

Diversamente da quanto riferito in un primo momento, i media israeliani hanno reso noto che i piloti non sarebbero uno russo e l’altro ucraino, bensì omanita uno ed emiratino l’altro.

Stando a quanto comunicato da Ynet, il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l’aereo, nello specifico, sarebbe cittadino dell’Oman.