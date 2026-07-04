Paura sul volo Emirates da Dubai a Londra, il pilota italiano ha un malore e l'aereo atterra d'emergenza

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Il pilota italiano del volo Emirates EK1, Dubai-Londra, è stato colto da un malore in quota, rendendo necessaria la richiesta di un atterraggio d’emergenza al Cairo. All’uomo è stata diagnosticata una pancreatite acuta: è stato evacuato e ricoverato in ospedale. Nessuna conseguenza per passeggeri ed equipaggio, ma il volo è stato cancellato in attesa di un pilota sostitutivo per l’Airbus A380.

Pilota italiano Emirates colto da malore in volo

Un malore improvviso ha colpito il pilota italiano al comando del volo Emirates EK1, diretto da Dubai a Londra Heathrow, costringendo l’equipaggio a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto internazionale del Cairo.

L’episodio si è verificato quando l’Airbus A380 si trovava circa a metà rotta, sorvolando il territorio egiziano.

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Secondo quanto riferito da fonti aeroportuali, la torre di controllo del Cairo ha ricevuto dall’equipaggio una richiesta di atterraggio prioritario, motivata proprio dalle condizioni di salute del comandante.

La diagnosi e il ricovero immediato

Concessa la priorità di atterraggio, una volta a terra è salito a bordo un medico che ha visitato il pilota, al quale è stata diagnosticata una pancreatite acuta, patologia che può provocare forti dolori addominali e richiede cure tempestive.

I sanitari hanno raccomandato il ricovero immediato in una struttura ospedaliera vicina allo scalo egiziano. L’uomo è stato quindi evacuato dall’aereo e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Disagi per i passeggeri

In seguito all’episodio, non è stata riscontrata nessuna conseguenza per i passeggeri né per gli altri membri dell’equipaggio. Le procedure di emergenza si sono svolte regolarmente e l’atterraggio è avvenuto in sicurezza.

Il volo è stato però cancellato, e la compagnia si è messa al lavoro per individuare un pilota sostitutivo in grado di completare la tratta con l’Airbus A380 verso Londra, con inevitabili ripercussioni sull’operatività del collegamento e disagi per i passeggeri coinvolti.

Non è un caso isolato: il 3 maggio un problema medico al primo ufficiale di un Airbus A320 Easyjet, in volo da Bristol a Preveza, aveva costretto l’equipaggio a dirottare su Milano Malpensa, con l’aereo fermo a terra per oltre tre ore in attesa di un secondo ufficiale sostitutivo.

Pochi giorni fa, invece, un pilota di un volo LOT diretto a Tel Aviv, colto da malore improvviso, ha inavvertitamente digitato il codice di dirottamento 7500 mentre l’aereo sbandava, facendo scattare l’allarme delle autorità di sicurezza mediorientali prima che il velivolo venisse indirizzato, senza conseguenze, sull’aeroporto di Burgas, in Bulgaria.