Paura sul volo Ryanair Catania-Atene: staff nel panico per un’avaria, il rientro dopo due ore di attesa

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Grande spavento per i passeggeri di un volo Ryanair partito da Catania e diretto ad Atene: il velivolo ha patito un problema tecnico poco dopo il decollo e su di esso si è scatenato il terrore, alimentato anche dal personale a bordo. Tornato indietro, il pilota è stato costretto a un atterraggio d’emergenza dopo una fase di holding, un’attesa di circa due ore.

Paura su un volo Ryanair Catania-Atene: cos’è successo

Attimi di vero terrore su un Boeing 737 di Ryanair che avrebbe dovuto collegare Catania con Atene nella mattinata di sabato 11 aprile. Il volo – decollato poco dopo le 08.10 dall’aeroporto di Fontanarossa – ha avuto fin da subito dei problemi tecnici ed è tornato subito in Sicilia.

Ha quindi effettuato un atterraggio di emergenza ma solo dopo una lunga fase di holding sopra il Golfo di Catania, durata circa due ore.

Il decollo e l’avaria

Come spiegato da La Sicilia – che ha sentito diversi passeggeri che si trovavano a bordo del volo – poco dopo il decollo (avvenuto intorno alle 8 e 10) si è verificato un problema tecnico, un’avaria, che ha fatto sì che il velivolo perdesse potenza, rallentando di colpo.

L’improvviso inconveniente ha fatto scattare tutte le procedure del caso e l’aereo è stato riportato allo scalo di partenza in fretta e furia per effettuare un atterraggio di emergenza.

Il ritorno sulla pista di Fontanarossa si è verificato intorno alle 10 e 15 dopo una lunga fase di holding, ossia un periodo di attesa, in cui il velivolo compie una sorta di circuito a otto prima di poter effettivamente atterrare.

Personale a bordo nel panico

Tuttavia, a rendere traumatica l’esperienza, secondo quanto raccontato dai testimoni – che hanno parlato di vero e proprio incubo ad alta quota – sarebbe stato il clima di disordine e timore in cabina, un generale stato di panico e caos scatenato anche da parte del personale.

Secondo i passeggeri, il comandante avrebbe solo farfugliato loro informazioni senza comunicare o spiegare in modo corretto cosa stesse accadendo. Gli stessi assistenti di volo si sarebbero mostrati in preda al panico.

Infine, pare che sull’aereo non ci fosse personale in grado di esprimersi in italiano, un fatto questo che avrebbe reso ancor più difficoltosa la comunicazione tra le parti e la comprensione degli annunci.