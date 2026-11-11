Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane è stato salvato dalla Polizia mentre rischiava di cadere da un cavalcavia. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi nei pressi dello svincolo di Fisciano, in provincia di Salerno, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, durante un servizio di controllo stradale: l’uomo è stato affidato ai sanitari.

Salerno, paura per un giovane a Fisciano: l’intervento degli agenti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Polizia Stradale di Eboli hanno notato la persona dopo che aveva oltrepassato la barriera di protezione per i pedoni e si era sporta dal cavalcavia. La pattuglia era impegnata in controlli per tutelare la sicurezza stradale e prevenire condotte illecite.

Gli operatori hanno fermato il veicolo di servizio in sicurezza e si sono avvicinati con cautela, cercando di tranquillizzare il giovane. L’uomo appariva assente, smarrito e non ha risposto alle domande. Mentre si reggeva alla ringhiera con un braccio, ha continuato a sporgersi nel vuoto.

Il salvataggio e l’arrivo dei sanitari

Gli agenti sono riusciti a bloccarlo prima che potesse lasciarsi cadere. Sul posto sono arrivati i sanitari, ai quali il giovane è stato affidato.

L’episodio è avvenuto nell’ambito delle attività di prevenzione svolte quotidianamente dalla Polizia Stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo. I servizi puntano a garantire la vigilanza lungo la strada e la sicurezza degli utenti.