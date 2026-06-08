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Un arresto per danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nel pomeriggio del 7 giugno nella zona sud di Viale Regina Margherita a Rimini. Un uomo italiano, in evidente stato di agitazione e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è stato fermato dopo aver disturbato i presenti in uno stabilimento balneare e aver opposto resistenza agli agenti intervenuti.

L’intervento a Rimini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 17.00 quando la sala operativa ha ricevuto numerose telefonate da cittadini preoccupati per il comportamento di un uomo che, in forte stato di agitazione psico-fisica, stava molestando le persone presenti presso uno stabilimento balneare nella zona sud di Viale Regina Margherita a Rimini.

Un equipaggio delle Volanti, impegnato nel consueto servizio di controllo del territorio, è stato inviato sul posto. Gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. Durante gli accertamenti, il soggetto ha continuato a mostrarsi agitato e insofferente ai controlli, tanto che è stato necessario l’intervento di un operatore dei carabinieri, giunto in ausilio, che ha estratto il taser per tentare di farlo desistere dal suo atteggiamento non collaborativo.

Comportamento violento e danni all’auto della Polizia

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo ha mantenuto un comportamento ostile anche durante il trasferimento presso gli Uffici della Questura.

Durante il tragitto, ha dato nuovamente in escandescenza, colpendo violentemente l’auto del nucleo Volanti fino a renderla inutilizzabile. Questo gesto ha aggravato ulteriormente la sua posizione, aggiungendo il danneggiamento aggravato ai reati contestati.

L’arresto e le procedure successive

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e posto in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna. Le autorità hanno sottolineato che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza, come previsto dalla legge.

Il contesto dell’episodio

L’intervento delle forze dell’ordine si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio che la Polizia di Stato svolge quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle zone più frequentate durante la stagione estiva.

La zona sud di Viale Regina Margherita, dove si è verificato l’episodio, è infatti una delle aree più vivaci di Rimini, particolarmente affollata in questo periodo dell’anno.

IPA