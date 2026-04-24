Paura tra i residenti di Marina di Ragusa, veicoli danneggiati e tentati furti nella notte: arrestato 27enne
Un 27enne di Vittoria è stato arrestato a Marina di Ragusa per furto aggravato e resistenza dopo una notte di colpi su auto e furgoni.
Un arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nella notte a Marina di Ragusa. Un giovane di 27 anni, originario di Vittoria, è stato fermato in flagranza di reato dopo una serie di danneggiamenti e tentativi di furto ai danni di autovetture e furgoni. L’intervento è stato reso possibile grazie alle segnalazioni dei residenti, che hanno allertato le forze dell’ordine per i movimenti sospetti nella zona.
- L'intervento a Marina di Ragusa
- L'inseguimento e l'arresto del 27enne vittoriese
- I colpi al porto e la fuga dei complici
- Restituzione della refurtiva e ulteriori danneggiamenti
- Le indagini in corso e la posizione del fermato
L’intervento a Marina di Ragusa
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la notte scorsa a Marina di Ragusa si è verificata una serie di episodi che hanno destato preoccupazione tra gli abitanti.
Numerose chiamate al 112 hanno segnalato la presenza di individui intenti a danneggiare e tentare il furto di autovetture parcheggiate nella zona. La risposta delle forze dell’ordine è stata immediata: due gazzelle del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenute rapidamente, avviando le ricerche dei presunti responsabili.
L’inseguimento e l’arresto del 27enne vittoriese
Durante le operazioni di pattugliamento, i Carabinieri hanno imboccato via Vietri, dove si sono imbattuti in un giovane che, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga a piedi.
Dopo un breve inseguimento, il ragazzo è stato raggiunto e immobilizzato per gli accertamenti del caso. Si è poi scoperto che si trattava di un 27enne originario di Vittoria, già gravemente indiziato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.
I colpi al porto e la fuga dei complici
Contemporaneamente, all’interno del parcheggio del porto, i militari hanno notato alcuni giovani incappucciati intenti a forzare il vano posteriore di un furgone.
I malviventi stavano scaricando attrezzatura nautica quando l’arrivo delle forze dell’ordine li ha costretti a fuggire, abbandonando tutto il materiale appena sottratto. Il sopralluogo ha permesso di individuare l’autovettura utilizzata dai giovani per raggiungere il parcheggio, sulla quale era già stato caricato diverso materiale utile alla riparazione di natanti.
Restituzione della refurtiva e ulteriori danneggiamenti
Nel corso della mattinata, tutto il materiale recuperato è stato restituito al legittimo proprietario.
Durante il controllo dell’area, i Carabinieri hanno inoltre riscontrato altri due danneggiamenti di autovetture nel medesimo parcheggio, segno che la banda aveva agito con una certa sistematicità nel corso della notte.
Le indagini in corso e la posizione del fermato
Le indagini dei Carabinieri proseguono per identificare tutti i responsabili degli episodi delittuosi avvenuti a Marina di Ragusa. Il 27enne vittoriese fermato, alla luce degli accertamenti e del suo coinvolgimento nei fatti, è stato arrestato per concorso in furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.
Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea, che valuterà la sua posizione secondo quanto previsto dalla legge.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.