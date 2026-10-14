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Un giovane di 26 anni residente a Gallarate (Varese) è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata ai danni di un poliziotto. I fatti si sono verificati la sera del 10 ottobre nei pressi del cinema Cinelandia. Stando a quanto riportato dalla Polizia di Stato, il ragazzo avrebbe estratto la riproduzione priva del tappo rosso di una Beretta 92 FS per intimidire l’agente fuori servizio.

Paura in un cinema di Gallarate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando un agente del Commissariato di Gallarate (Varese), fuori servizio e a bordo della propria auto, si stava recando a riprendere il figlio.

Nei pressi di Cinelandia, l’agente ha notato un veicolo che procedeva a zig-zag invadendo la corsia opposta. Temendo un possibile incidente, il poliziotto ha segnalato la manovra pericolosa con i fari abbaglianti.

La minaccia con la replica dell’arma

La reazione del conducente non si è fatta attendere: il giovane si è affiancato all’auto del poliziotto e, con un gesto intimidatorio, ha mostrato quella che sembrava a tutti gli effetti una pistola.

Solo in seguito si è scoperto che si trattava di una replica fedele di una Beretta 92 FS, priva però del tappo rosso che ne avrebbe segnalato la natura non offensiva. Dopo aver mostrato l’arma, il 26enne si è allontanato a forte velocità, sgommando.

L’identificazione e la perquisizione

L’agente, nonostante la situazione di tensione, ha avuto la prontezza di memorizzare la targa del veicolo. Questo dettaglio si è rivelato fondamentale per le indagini: grazie alla segnalazione, gli investigatori del Commissariato di Gallarate sono riusciti a identificare rapidamente il responsabile.

La successiva perquisizione d’iniziativa nei confronti del 26enne ha permesso di rinvenire la replica della pistola, fedele all’originale e priva del tappo rosso.

Il giovane è stato quindi denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Inoltre, sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada, per le quali è stato sanzionato. Le autorità hanno anche segnalato il giovane per la revisione della patente di guida.

Avviata la procedura per il D.A.Spo “fuori contesto”

Oltre alle denunce e alle sanzioni, a carico del ventiseienne è stata avviata l’istruttoria per l’emissione della misura di prevenzione personale del D.A.Spo “fuori contesto”.

Questa misura, solitamente applicata per prevenire comportamenti pericolosi in ambito sportivo o in contesti pubblici, viene proposta in casi di particolare gravità anche al di fuori di tali ambiti.

IPA