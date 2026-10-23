Paura vicino alle scuole a Faenza, 19enne trovato con un coltello: denunciato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane è stato denunciato a Faenza, in provincia di Ravenna, per porto abusivo di un coltello con una lama lunga 7 cm. L’oggetto è stato trovato durante i controlli della Polizia nei pressi delle scuole. Un altro studente è stato segnalato per possesso di hashish destinato all’uso personale.

Ravenna: controlli vicino alle scuole, coltello sequestrato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato hanno effettuato verifiche nelle aree esterne agli istituti scolastici di Ravenna e lungo le vie di accesso, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio. L’intervento è mirato a contrastare episodi di violenza giovanile.

Durante i controlli svolti il giorno precedente alla diffusione della notizia, a Faenza gli agenti hanno notato un giovane dall’atteggiamento sospetto. Il 19enne è stato sottoposto a verifica e trovato con un coltello a serramanico con una lama di 7 cm, poi sequestrato. Per lui è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

La segnalazione per hashish

Nel corso delle stesse verifiche è stato controllato anche un secondo studente, maggiorenne. Il giovane aveva con sé 8 grammi di hashish, quantitativo risultato destinato all’uso personale.

Nei suoi confronti è stata applicata la sanzione amministrativa prevista. Lo studente è stato inoltre segnalato alla Prefettura e la patente gli è stata ritirata in via cautelativa.

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