Pavel Durov fondatore di Telegram accusato di "complicità nel terrorismo", mandato di arresto in Russia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, il fondatore di Telegram, app di messaggistica utilizzatissima in Russia, ma famosa anche in Italia. Durov è accusato di non aver rimosso chat e canali che avrebbero permesso l’organizzazione di attentati terroristici. Il fondatore di Telegram ha una lunga storia di contrasti con le istituzioni russe, ma anche con quelle occidentali. È sotto indagine anche in Francia.

Il fondatore di Telegram è stato incriminato in Russia

L’indagine contro Pavel Durov era iniziata a febbraio. L’accusa è quella di favoreggiamento al terrorismo.

Telegram non avrebbe rimosso chat utilizzate per organizzare alcuni attentati, come quello al teatro Crocus City Hall di Mosca, del marzo del 2024, in cui morirono più di 130 persone, o l’omicidio del generale Igor Kirillov.

ANSA

La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale, ma Durov vive a Dubai e non dovrebbe subire conseguenze dal governo degli Emirati Arabi.

La storia dei contrasti tra Pavel Durov e la Russia

Durov ha lasciato la Russia nel 2016. Il governo gli aveva infatti imposto di fornire tutte le informazioni degli utenti di VKontakte, un social network simile a Facebook e molto utilizzato in Russia, fondato sempre da lui.

Durov aveva intuito che il governo russo avrebbe, da lì in poi, aumentato il controllo sui social. Dopo l’invasione dell’Ucraina, questa visione si è sostanzialmente avverata.

La Russia ha bloccato tutte le piattaforme di Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp), e ha promosso un’app alternativa a Telegram, Max, che si sospetta possa permettere di spiare le comunicazioni degli utenti.

Telegram è però estremamente diffuso in Russia, non solo per la messaggistica, ma anche per l’informazione. Lo stesso governo russo la utilizza per le comunicazioni ufficiali.

L’indagine in Francia e la mancanza di moderazione su Telegram

Durov non ha problemi soltanto in Russia. Lo scorso anno era stato arrestato in Francia, per accuse simili a quelle russe ma legate alla diffusione di materiale pedopornografico su Telegram.

Il problema alla base è lo stesso: Telegram non ha alcun tipo di moderazione. Lo stesso Durov, lo scorso anno, si era vantato in un’intervista di avere alle proprie dipendenze un numero bassissimo di informatici.

Questo ha sollevato preoccupazioni anche per la sicurezza informatica dell’app. A differenza di WhatsApp e di altre applicazioni simili, Telegram non implementa nemmeno la crittografia end-to-end come standard.