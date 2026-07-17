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Un arresto a Pavia, doveuna ragazza di 17 anni è accusata di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato disposto dal tribunale per i minorenni di Milano, che ha ordinato il collocamento della giovane in una comunità.

Le indagini e il monitoraggio del web

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è nata da una complessa attività di monitoraggio degli ambienti virtuali legati al jihadismo. Gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione su una piattaforma di messaggistica istantanea, dove era stato individuato un utente sospetto particolarmente attivo in quattro canali riservati, accessibili solo tramite invito o approvazione da parte degli amministratori.

Il ruolo degli investigatori e la collaborazione tra le forze dell’ordine

L’indagine è stata portata avanti da un gruppo investigativo composto da poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Umbria, insieme agli agenti della Digos delle questure di Perugia e di Milano. Fondamentale è stata la collaborazione con la Direzione centrale per la Polizia scientifica e la Sicurezza cibernetica-Servizio Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, oltre che con la Direzione centrale Polizia di prevenzione-Servizio per il contrasto del terrorismo e dell’estremismo esterno.

L’identificazione della giovane e la perquisizione

Attraverso una serie di accertamenti, gli investigatori sono riusciti a collegare il profilo virtuale sospetto alla 17enne residente in provincia di Pavia. La Procura ha quindi disposto una perquisizione domiciliare nei confronti della giovane, durante la quale sono stati sequestrati i suoi dispositivi informatici. L’analisi dei telefoni e dei computer ha permesso di confermare i sospetti: la ragazza aveva scaricato e archiviato una grande quantità di materiale apologetico, tra cui istruzioni dettagliate per la realizzazione di una cintura esplosiva.

I contenuti dei canali e le attività online

Nei canali virtuali riconducibili allo Stato Islamico (Daesh), venivano diffusi contenuti di propaganda, materiale per il reclutamento, inni al martirio e persino manuali per la fabbricazione di armi ed esplosivi artigianali. La giovane, secondo quanto emerso dalle indagini, aveva scaricato e salvato una notevole quantità di questi contenuti, dimostrando un coinvolgimento attivo nella diffusione e nella condivisione di materiale legato al terrorismo internazionale.

Le conversazioni con coetanei e la volontà di martirio

L’analisi dei dispositivi sequestrati ha inoltre permesso di scoprire conversazioni tra la ragazza e altri coetanei, anche stranieri e presumibilmente legati all’ISIS. In questi scambi, la giovane condivideva video e altro materiale digitale e, in più occasioni, aveva manifestato esplicitamente la propria volontà di martirio in nome di Allah.

Le misure adottate dal tribunale per i minorenni

Alla luce degli elementi raccolti, il tribunale per i minorenni di Milano ha disposto la misura cautelare e il collocamento della ragazza in una comunità, in attesa di ulteriori sviluppi dell’indagine. L’operazione rappresenta un esempio di come la collaborazione tra diverse articolazioni delle forze dell’ordine e l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati possano contribuire in modo efficace al contrasto del terrorismo internazionale anche tra i più giovani.

IPA