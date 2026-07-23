Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di un arresto, 14 denunce e un ingente sequestro di sigarette e tabacco il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza nelle province di Caserta, Frosinone, Pavia e Cremona, finalizzata al contrasto del contrabbando di tabacchi lavorati. L’attività, sviluppata in sinergia tra diversi reparti delle Fiamme Gialle, ha portato alla scoperta e allo smantellamento di una fabbrica clandestina in grado di produrre milioni di sigarette al giorno, oltre a un deposito utilizzato per lo stoccaggio delle materie prime.

Operazione congiunta tra Caserta e Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata avviata grazie a un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto nell’ambito delle direttive del Corpo e mirato a contrastare i traffici illeciti sulle principali arterie autostradali. I finanzieri dei Comandi Provinciali di Caserta e Frosinone hanno collaborato strettamente, unendo le forze per monitorare movimenti sospetti lungo l’autostrada A1.

Il pedinamento e il sequestro del carico

L’attenzione degli investigatori si è concentrata su un furgone con targa italiana, notato più volte nei giorni precedenti mentre percorreva il tratto autostradale dell’A1 in direzione Napoli, nei pressi dell’uscita di Cassino. Il veicolo, per le sue modalità di marcia, aveva destato sospetti, inducendo i militari a seguirlo e a procedere a un controllo approfondito. L’ispezione ha permesso di scoprire un carico di oltre 50.000 pacchetti di sigarette di contrabbando con marchi noti come Marlboro e Winston, pronti per essere immessi sul mercato illecito.

L’autista del furgone, cittadino italiano di origini campane, è stato arrestato su disposizione della Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere e condotto nel carcere cittadino, con l’accusa di contrabbando di tabacchi lavorati. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di risalire alla provenienza del carico: il furgone era partito da un immobile commerciale situato in provincia di Cremona, collegato a un capannone nella provincia di Pavia.

Scoperta la fabbrica clandestina a Campospinoso Albaredo

Le successive perquisizioni, effettuate con il supporto dei reparti della Guardia di Finanza di Cremona, Pavia, Voghera e Crema, hanno portato alla luce una vera e propria fabbrica clandestina di sigarette all’interno di un capannone di circa 5.000 mq a Campospinoso Albaredo (Pavia). La struttura era dotata di macchinari industriali in grado di gestire l’intero ciclo produttivo: dall’essiccazione e trinciatura del tabacco, alla fabbricazione delle sigarette, fino al confezionamento dei pacchetti e delle casse. Erano presenti carrelli elevatori, attrezzature e furgoni per la movimentazione delle merci e la consegna del prodotto finito.

Condizioni di lavoro e organizzazione della produzione

All’interno dello stabilimento sono stati trovati 12 cittadini stranieri (ucraini e moldavi) intenti alle lavorazioni. Il capannone era dotato di locali adibiti a dormitorio, cucina/refettorio, lavanderia e scorte alimentari, segno che la produzione avveniva senza interruzioni, con personale stabilmente presente. Per garantire la segretezza delle attività, le pareti erano state rivestite con materiale fonoassorbente e venivano utilizzati gruppi elettrogeni, così da evitare che i consumi elettrici potessero destare sospetti.

Il deposito di Spino D’Adda

La perquisizione di un magazzino a Spino D’Adda (Cremona) ha permesso di scoprire scorte di materie prime, un gran numero di prodotti finiti, mezzi per la movimentazione e un alloggio di servizio per le due persone incaricate della gestione e della vigilanza del sito. Anche qui, l’organizzazione era finalizzata a garantire la continuità e la sicurezza delle attività illecite.

Il bilancio dell’operazione

L’operazione ha portato al sequestro di circa 300.000 pacchetti di sigarette contraffatte riconducibili a marchi di largo consumo, 13.000 kg di tabacco, milioni di filtri e fustelle per il confezionamento, due linee produttive di macchinari industriali e diversi mezzi utilizzati per il trasporto, oltre ai due capannoni. Il valore complessivo dei prodotti sottratti al mercato illegale e dell’intera linea di produzione è stato stimato intorno ai 5 milioni di euro.

Conformemente alle indicazioni delle Autorità Giudiziarie, una persona è stata arrestata e 14 sono state denunciate in stato di libertà per contrabbando di tabacchi lavorati e contraffazione di marchi. L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle produzioni illegali e ai traffici che alimentano il mercato nero dei tabacchi, fenomeni che causano gravi danni all’Erario, alterano la concorrenza e possono arrecare seri rischi alla salute dei consumatori.

IPA