Paypal lancia il pagamento da 6 a 24 rate, come funziona la dilazione e quali sono i limiti di importo

PayPal introduce in Italia i pagamenti a rate fino a 24 mesi, ampliando la formula “Paga in tre rate”. Le nuove opzioni coprono acquisti tra 60 e 5.000 euro, con TAEG variabile in base al merito creditizio e promozioni con tassi agevolati. L’accesso è riservato ai clienti maggiorenni con account attivo e residenza in Italia.

Paypal aumenta le rate a 6, 12 e 24 mesi

Un tempo ci si doveva accontentare della formula “Paga in tre rate”. PayPal ora ha deciso di ampliare in Italia la propria offerta di soluzioni di pagamento dilazionate, introducendo nuove opzioni.

Accanto alla nota modalità che consente di dividere la somma in tre mesi, senza interessi e per acquisti compresi tra 30 e 2000 euro, viene infatti aggiunto ora un pacchetto più articolato che permette di sporzionare la spesa in 6, 12 o 24 rate, per importi che vanno da 60 a 5000 euro.

Paypal ha introdotto i pagamenti a rate da 6 a 24 mesi

Come funzionano le nuove rate di Paypal

Sul sito ufficiale, la società ha precisato che “Paga in 6, 12 o 24 rate” si configura come un vero prestito rateale con interessi calcolati tramite un TAEG variabile, determinato in base al merito creditizio del cliente e alle condizioni dell’offerta.

In determinate campagne promozionali, tuttavia, è possibile che vengano applicati tassi agevolati o persino pari a zero, purché si rispettino i requisiti previsti.

Questa nuova formula rappresenta un’estensione significativa, poiché, a differenza del piano in tre rate che prevede un acconto immediato, i pagamenti per le dilazioni più lunghe partono solo dal mese successivo all’attivazione, offrendo così maggiore flessibilità agli utenti.

I requisiti per aumentare le rate

La funzione è accessibile ai clienti PayPal con account attivo, residenza in Italia e maggiore età. È possibile gestire contemporaneamente più piani di rateizzazione, purché ciascuno rientri nei parametri fissati.

Non tutte le transazioni e non tutti i venditori online risultano però compatibili: l’idoneità viene verificata al momento del pagamento, tenendo conto del profilo dell’acquirente e della tipologia del prodotto o servizio.

L’estensione fino a 24 mesi arriva in risposta alla crescente domanda di pagamento rateale in Italia. Sempre più consumatori preferiscono suddividere i costi per affrontare spese medio-grandi senza gravare subito sul bilancio familiare.

Allo stesso tempo, i commercianti beneficiano di un aumento della propensione all’acquisto, potendo offrire maggiore accessibilità ai propri prodotti e servizi.