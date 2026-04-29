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Eseguito un arresto a Messina per danneggiamento, resistenza e lesioni personali gravi presso l’Azienda Ospedaliera Papardo dove un uomo di 46 anni è stato fermato dopo aver aggredito una guardia giurata e danneggiato i locali dell’ospedale.

L’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri presso la struttura sanitaria Papardo, dove gli agenti sono intervenuti per fermare un uomo in stato di agitazione.

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, il personale del Posto di Polizia presente all’interno dell’ospedale, con il supporto delle Volanti, è stato chiamato ad agire quando il 46enne messinese, trasportato in ambulanza, ha improvvisamente perso il controllo. L’uomo ha iniziato a danneggiare i locali dell’ospedale e ha aggredito una guardia giurata, costringendo gli agenti a intervenire per evitare ulteriori conseguenze.

L’arresto in flagranza di reato

Gli agenti sono riusciti a riportare la calma e a bloccare il responsabile, procedendo all’arresto in flagranza di reato. L’uomo è stato quindi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna.

Le accuse e la posizione dell’indagato

Le accuse a carico del 46enne riguardano danneggiamento, resistenza e lesioni personali gravi arrecate a pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. La vicenda si è svolta a Messina, presso l’Azienda Ospedaliera Papardo, dove il tempestivo intervento della Polizia ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

IPA