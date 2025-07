Paziente zero del virus Chikungunya in Italia a Bentivoglio, contagio dopo il viaggio in zona a rischio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Dopo la Francia, il virus Chikungunya è arrivato in Italia con i primi casi registrati a Bentivoglio, in provincia di Bologna. Le autorità sanitarie hanno appurato che il paziente zero sarebbe reduce da un viaggio in una zona a rischio. Ciò ha permesso di riclassificare come “non autoctono” il primissimo caso di Chikungunya scoperto in Italia. Le attività di profilassi e prevenzione proseguono.

Virus Chikungunya in Italia: trovato il paziente zero

L’infezione da virus Chikungunya in Italia è di importazione. Ad accertarlo è stata l’Ausl di Bologna. Il caso zero, registrato sempre nel comune di Bentivoglio, riguarda una persona rientrata da un viaggio da una zona considerata a rischio per il virus. In base a questa scoperta, anche il primo caso registrato nei giorni scorsi è stato riclassificato con “non autoctono”.

L’ipotesi più probabile è che la zanzara che ha punto il paziente zero, rientrato dal viaggio, avrebbe poi punto una seconda persona trasmettendogli il virus. Quest’ultima non ha fatto viaggi recenti in zone considerate a rischio.

Il virus Chikungunya viene trasmesso dalla puntura della zanzara Tigre

Virus Chikungunya in Italia, prosegue la profilassi

Quindi, secondo quanto accertato dal Dipartimento di Sanità pubblica dell’azienda Usl di Bologna in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il Comune di Bentivoglio, il primo caso di Virus Chikungunya registrato in Italia sarebbe di importazione. Le indagini per risalire al “caso zero”, precisa la Ausl di Bologna, sono state condotte parallelamente alle attività previste dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi.

Una scoperta che permette di circoscrivere meglio l’evento e indirizzare gli interventi di disinfestazione. La profilassi riguarda anche i medici della medicina territoriale. Visto che il “paziente zero” (o “indice”) ha soggiornato per un periodo significativo a Rovigo, è iniziata l’attività di disinfestazione anche nel comune veneto, così come a Piacenza, dove è stato segnalato un caso sospetto.

Finora 30 casi in Italia nel 2025

Al momento, secondo l’Istituto Superiore di Sanità (Iss), dal 1° gennaio al 22 luglio 2025 in Italia sono stati registrati 96 casi di dengue e 30 di Chikungunya, nessuno dei quali ha avuto esito letale. In Europa è la Francia il Paese più colpito, con circa 800 casi registrati dal primo maggio al 22 luglio di quest’anno.

I sintomi del virus Chikungunya

Il virus Chikungunya, scoperto per la prima volta in Tanzania nel 1952, si trasmette tramite la puntura delle zanzare Aedes (tra cui la zanzara Tigre). I sintomi principali sono molto simili a quelli dell’influenza, come febbre, dolori muscolari, mal di testa e generale affaticamento.

La diffusione del virus, come quello della West Nile che sta colpendo l’Italia centrale, è sotto la lente delle autorità.