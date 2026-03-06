Pd e M5s contro giornalista del Tg2 Andrea Romoli per la "croce celtica", ma la spilla è "encomio solenne"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Caos in Vigilanza Rai dove i capigruppo delle opposizioni hanno accusato il giornalista Andrea Romoli di aver sfoggiato in diretta al Tg2 una “croce celtica, simbolo del nazifascismo”. Ma l’accusato spiega che si tratta di un encomio solenne per aver prestato servizio all’ospedale militare di Cosenza durante l’emergenza Covid.

L’attacco di Pd e M5S a Romoli

In una nota, i capigruppo delle opposizioni in commissione di Vigilanza sulla Rai Stefano Graziano (Pd), Dario Carotenuto (M5S), Maria Elena Boschi (Iv) e Peppe De Cristofaro (Avs) hanno denunciato “una croce celtica, simbolo del nazifascismo, al Tg2. La sfoggia il giornalista Andrea Romoli, alle 20.30″.

Nella comunicazione si legge ancora che “figlio dell’ex sindaco di Gorizia Ettore Romoli (Forza Italia). Nel 2020 commentò con toni non proprio neutri la vicenda di un prete ucciso da un tunisino. È quanto si apprende su X”.

L’opposizione ha quindi chiesto ai vertici Rai di chiarire “immediatamente quanto riportato. Non è accettabile che un giornalista che dovrebbe essere garante dell’informazione democratica sfoggi in pompa magna una spilla simbolo del nazifascismo”.

La replica del Cdr e il sostegno di Forza Italia

Ai capigruppo delle opposizioni in commissione vigilanza sulla Rai ha presto risposto il Cdr del Tg2.

“Con riferimento ai post apparsi sui social su una presunta croce celtica indossata dal collega Andrea Romoli in alcune dirette degli ultimi giorni – ha spiegato il comitato di redazione del Tg2 – la spilla indossata non è una croce celtica, ma un’onorificenza militare (un encomio solenne) che gli è stato conferito per l’opera svolta durante il covid, da capitano della Riserva Selezionata dell’Esercito, in un ospedale militare da campo in Calabria”.

“Il collega si riserva azioni in sede giudiziaria, a tutela della sua reputazione”, si legge nella nota del Cdr.

Sulla vicenda è intervenuta Forza Italia che sui canali social ha postato una foto del giornalista con scritto: “Solidarietà ad Andrea Romoli, bravissimo giornalista del Tg2, che è stato attaccato in maniera vergognosa, scomposta e ingiustificata dalla sinistra in commissione Vigilanza Rai”.

La replica del giornalista

“È stata una soddisfazione”, ha detto Romoli a Il Giornale, spiegando di essere risentito per le pesanti accuse di aver indossato una croce celtica.

“Quando sono andato in diretta l’altra sera, un blogger ha visto questa spilletta e chissà perché l’ha scambiata per una croce celtica”, ha ricostruito Romoli.

Poi lo sfogo: “al governo c’erano Pd e M5s quando l’esercito mi ha conferito questo riconoscimento! Hanno tirato dentro mio padre, che è morto e non c’entra nulla. Lui era considerato un uomo delle istituzioni: quando è stato eletto presidente del Consiglio regionale era stato votato anche dalle opposizioni, non era mai successo”.

Per il giornalista, proprio l’aver citato il padre è “un comportamento inqualificabile“.