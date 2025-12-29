Pedaggio autostrada, aumento dall'1 gennaio 2026: di quanto salgono le tariffe e dove

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A partire dall’1 gennaio 2026, il pedaggio di molte tratte delle autostrade subirà un rincaro. Un aumento non deciso in questi giorni, ma già previsto nei contratti di concessione stipulati anni fa dalle società concessionarie, tra cui spicca Autostrade per l’Italia. In particolare, la crescita dei prezzi è presente nei documenti di appalto che tengono conto di diverse variabili, come ad esempio l’inflazione.

Pedaggio delle autostrade in aumento: i motivi

L’aumento dei pedaggi scatta il primo giorno del 2026, come da disposizioni di un decreto interministeriale congiunto tra il Tesoro e il dicastero dei Trasporti.

Quest’anno è prevista una correzione delle tariffe dell’1,5%, pari all’indice di inflazione programmata. A sottolinearlo anche la Corte Costituzionale e l’Autorità di regolazione dei trasporti. Una sentenza che, hanno evidenziato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è una decisione su cui non si può attuare alcuna modifica.

“La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi Pef regolatori – rendono noto dal Mit -. L’Art ha poi determinato che l’adeguamento tariffario all’inflazione sarà del 1,5%”.

I Pef sono i piani economico-finanziari stilati ogni anno dalle società concessionarie che presentano la loro proposta di adeguamento tariffario facendo un calcolo su diversi fattori, come ad esempio l’andamento dei prezzi, delle aspettative di traffico e degli investimenti effettuati sulle tratte.

La revisione di tali Pef è di competenza del ministero dei Trasporti, anche se i prezzi relativi ai pedaggi sono determinati soprattutto dal ministero del Tesoro. Opportuno rimarcare che nei contratti di concessione l’innalzamento delle tariffe è implicito.

Opposizione contro il governo

Il vicepresidente della Commissione trasporti e il capogruppo Pd in commissione e ambiente, Andrea Casu e Marco Simiani, hanno attaccato il leader della Lega, sostenendo che “ormai anche i comunicati del Mit certificano il totale fallimento di Matteo Salvini come Ministro dei Trasporti”.

“Stavolta – hanno aggiunto gli esponenti dem -, nel goffo e ignobile tentativo di mascherare la sua incapacità e di scaricare sulla Corte Costituzionale la responsabilità dei rincari sulle autostrade, che peseranno dall’1 gennaio sulle tasche di tutti i cittadini che si metteranno in viaggio, si infligge un’altra mazzata all’autotrasporto, già alle prese con la stangata contenuta nella manovra del Governo Meloni-Salvini, tra aumento delle accise sul diesel e nuova tassa nazionale di 2 euro sui pacchi”.

“Ma è colpa dei giudici se Salvini non sa fare il Ministro?”, hanno concluso Casu e Simiani.

Quali sono le tratte in cui i prezzi cresceranno di più

Il rincaro più elevato lo si registrerà sull’autostrada Salerno-Pompei-Napoli, per cui è previsto un aumento dell’1,923%. Molte tratte, cioè quelle di Autostrade per l’Italia e CAL, adegueranno le tariffe con un + 1,50%. Il Brennero avrà un incremento dell’1,46%. Nessun rincaro invece sulle autostrade Alto Adriatico e Strada dei Parchi.

Salerno-Pompei-Napoli: + 1,923%.

Brescia-Padova: + 1,50%.

Autovia Padana: + 1,50%.

Salt – Tronco Autocisa: + 1,50%.

Consorzio Autostrade Siciliane: + 1,50%.

Milano Serravalle: + 1,50%.

Tangenziale di Napoli: + 1,50%.

Rav, Sat: + 1,50%.

Satap A4: + 1,50%.

Sav: + 1,50%.

Sitaf: + 1,50%.

Fiori – Tronco A6: + 1,50%.

Cav: + 1,50%.

Asti-Cuneo: + 1,50%.

Pedemontana Lombarda: + 1,50%.

TE: + 1,50%.

Brebemi: + 1,50%.

Brennero: +1,46%.

Autostrada Alto Adriatico e Strada dei Parchi: 0%