Pedaggi in autostrada in aumento da agosto, per chi costerà di più il casello e cosa cambia sulle tariffe

Dal 1° agosto scatterà un aumento del pedaggio in autostrada, con un rincaro di 1 millesimo di euro per chilometro percorso su tutte le classi di veicoli. Una modifica apparentemente minima, che però inciderà sui costi di viaggio per milioni di italiani. Il provvedimento è parte di un emendamento al decreto Infrastrutture e punta a coprire il fabbisogno di Anas, stimato in circa 90 milioni di euro l’anno.

Pedaggi in autostrada in aumento da agosto

Come riporta Ansa, un emendamento al decreto Infrastrutture introduce un aumento dei pedaggi autostradali pari a 1 millesimo di euro per chilometro.

Il rincaro sarà applicato a tutte le classi di veicoli: le classi A e B che comprendono auto, moto, camper, suv; e le classi 3, 4 e 5, che coprono camion, tir e mezzi pesanti.

iStock

Dal 1° agosto scatterà un aumento del pedaggio in autostrada

Il provvedimento entrerà in vigore dal 1° agosto, cioè dal primo giorno del mese successivo all’approvazione della norma. In termini concreti, ogni 1.000 chilometri percorsi su rete autostradale costeranno 1 euro in più per qualsiasi tipo di mezzo.

Perché Anas ha bisogno di più risorse

Secondo la relazione tecnica che accompagna l’emendamento, l’aumento dei pedaggi servirà a coprire un fabbisogno di 90 milioni di euro annui.

Questi fondi sono necessari per far fronte a maggiori costi strutturali, tra cui:

la ridefinizione della rete in gestione Anas;

in gestione Anas; l’aumento delle spese per illuminazione pubblica e manutenzione;

e manutenzione; i costi legati all’assorbimento delle “strade di rientro” dalle Regioni Veneto e Piemonte.

Il nuovo canone sarà inoltre adeguato ogni due anni sulla base dell’inflazione.

Le reazioni: critiche da consumatori e opposizione

Non sono mancate le polemiche. Le associazioni dei consumatori hanno definito l’iniziativa una “stangata estiva”, lamentando un atteggiamento poco trasparente da parte del governo. L’accusa è di voler fare cassa a danno degli automobilisti senza un confronto pubblico.

Anche alcune forze politiche di centrosinistra hanno espresso preoccupazione, sottolineando come l’aumento arrivi in pieno periodo estivo, colpendo viaggiatori, famiglie e imprese in movimento.

Quanto inciderà sulle tasche degli italiani

Sebbene l’aumento sembri minimo, per un automobilista che percorre 15.000 km all’anno, il rincaro si tradurrà in 15 euro di spesa aggiuntiva. Un costo che, sommato ad altri rincari su carburanti, bollette e Iva, finisce per pesare in maniera significativa.

L’obiettivo dichiarato è garantire la continuità degli investimenti infrastrutturali. Ma il tema resta aperto: è giusto farlo attraverso l’ennesimo aumento delle tariffe, o si dovrebbe cercare una copertura diversa?