Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Indagini serrate dei carabinieri e della Procura di Benevento sull’agguato avvenuto ad Airola, dove il pediatra sessantenne Carmine Parente è stato ferito alle gambe da cinque colpi di pistola nel suo ambulatorio. Gli investigatori passano al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza e vagliano anche la pista di una ritorsione legata al padre di un piccolo paziente.

La dinamica dell’agguato al pediatra nello studio di Airola

Momenti di terrore nel pomeriggio di giovedì 19 novembre ad Airola, in provincia di Benevento, dove il pediatra sessantenne dell’Asl Carmine Parente, originario di Ceppaloni, è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco all’interno del proprio studio professionale.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Montesarchio, come riportato dal Mattino, un uomo arrivato in sella a una moto e con il volto coperto da un casco integrale ha fatto irruzione nell’ambulatorio attendendo l’uscita di una mamma con il figlio prima che entrasse un’altra famiglia.

Nonostante la presenza di altri bambini nella sala d’attesa, lo sconosciuto ha esploso cinque proiettili: due hanno centrato il medico alle gambe, con l’aggressore che si è poi avventato sul professionista colpendolo al volto con il calcio della pistola prima di fuggire, forse aiutato da un complice alla guida della due ruote.

Le indagini dei Carabinieri

Soccorso dai sanitari del 118, il dottore è stato trasportato all’ospedale San Pio di Benevento e operato. Non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Benevento mantiene il massimo riserbo mentre proseguono gli accertamenti per individuare l’autore materiale del blitz e chiarire il movente.

Gli inquirenti hanno recuperato i bossoli sul luogo della sparatoria e acquisito i filmati delle telecamere pubbliche di videosorveglianza che hanno ripreso l’arrivo e la fuga della moto. Ascoltato già due volte dagli investigatori in ospedale, Parente ha riferito di non sapere chi possa aver agito e di non ricordare contrasti o liti con colleghi o assistiti.

Oltre all’ipotesi di una ritorsione di natura privata o passionale, gli investigatori stanno approfondendo la pista professionale legata alla possibile vendetta del padre di un paziente in cura presso l’ambulatorio.

Le condanne del sindaco di Ceppaloni e dell’Ordine dei medici

Il sindaco di Ceppaloni Claudio Cataudo ha condannato l’accaduto parlando di un fatto sconcertante contro un medico impegnato nella cura dei più piccoli.

Dure parole sono arrivate anche dal presidente dell’Ordine dei medici di Benevento Luca Milano, che ha evidenziato il trauma subìto dai bambini presenti alla scena aggiungendo: “Con questi atti si uccide il sistema sanitario nazionale. Siamo di fronte a un episodio di una gravità tale che ci sconforta”.

Sulla stessa linea il presidente nazionale della Fnomceo Filippo Anelli, che ha sollecitato Prefetture, Asl e Regioni ad adottare protocolli di sicurezza e pulsanti antipanico negli ambulatori più esposti.