Pedina l'ex compagna a Sassari e la sperona con l'auto mentre lei si trova in compagnia di un amico

E’ di un arresto per atti persecutori il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Sassari. Un uomo è stato fermato nella notte del 5 aprile dopo aver inseguito e urtato l’auto dell’ex compagna nella zona industriale della città.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto intorno alle ore 00:30, quando una donna ha contattato la Sala Operativa della Questura di Sassari per segnalare la presenza del suo ex compagno, noto per i suoi atteggiamenti vessatori. Durante la chiamata, l’uomo ha speronato con la sua auto quella della donna, che si trovava in compagnia di un amico.

Arresto e provvedimenti

La Polizia, allertata dalla chiamata, ha intercettato i due veicoli in direzione del centro città. L’uomo è stato identificato e portato presso gli uffici della Questura per gli adempimenti di rito. Considerata la misura dell’Ammonimento del Questore già in vigore, è stato arrestato per atti persecutori. Successivamente, il Tribunale di Sassari ha convalidato l’arresto, imponendo al reo il divieto di avvicinamento alla vittima e l’uso del braccialetto elettronico.

Fonte foto: IPA