Pedina la 71enne dal supermercato a Bologna e la prende a calci in faccia nell'androne per la borsa: fermato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’ha osservata mentre faceva la spesa, poi l’ha seguita fino al portone di casa. Lì l’ha spinta a terra e presa a calci, anche in faccia, per portarle via la borsa. Per la rapina a una anziana di 71 anni nel centro di Bologna, che le ha causato un’emorragia cerebrale, la polizia ha fermato un 46enne con numerosi precedenti.

La rapina all’anziana nell’androne e i calci al volto

Come riporta il comunicato della Polizia di Stato, l’aggressione è avvenuta il 19 ottobre, intorno alle 20.30. La donna aveva appena aperto il portone del condominio quando uno sconosciuto si è infilato con violenza nell’androne, le ha afferrato la borsa e l’ha spinta a terra. Nonostante le urla e le richieste d’aiuto, ha continuato a colpirla con calci in diverse parti del corpo, anche al volto, prima di fuggire con il bottino.

A soccorrerla sono stati alcuni vicini. All’Ospedale Maggiore i medici le hanno riscontrato, tra le altre lesioni, un’emorragia cerebrale e diverse contusioni, con una prognosi di 30 giorni.

Seguita dal supermercato fino a casa

La Squadra mobile ha ricostruito a ritroso il percorso della donna grazie alle telecamere. Nelle immagini si vede la 71enne entrare in un supermercato per fare acquisti e, pochi istanti dopo, un uomo entrare nello stesso locale. Lui la osserva, esce senza comprare nulla e comincia a pedinarla a breve distanza, passando per piazza Galileo Galilei e via Santa Margherita fino alle vicinanze di casa.

Fermato alla stazione di Bologna

I sospetti si sono concentrati su un 46enne già noto per reati contro il patrimonio. Quello stesso giorno, inoltre, la Polizia ferroviaria lo aveva denunciato per un furto in un negozio vicino alla stazione. Temendo una fuga verso il Sud, gli investigatori hanno sorvegliato lo scalo e le linee ferroviarie: la mattina del 20 ottobre l’uomo è stato rintracciato vicino a Bologna Centrale con un borsone pieno di effetti personali.

Il confronto tra i video e i rilievi della Polizia scientifica ha rafforzato il quadro a suo carico. Fermato per rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate, è stato portato in carcere alla Dozza, dove il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare.

IPA