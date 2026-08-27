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È stato eseguito un arresto per atti persecutori a Modica, dove un uomo è stato fermato in flagranza mentre molestava la sua ex compagna sul posto di lavoro. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione del datore di lavoro della vittima, che ha richiesto l’aiuto delle forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la richiesta di aiuto è arrivata dal datore di lavoro della donna, preoccupato dalla presenza insistente dell’ex compagno nei pressi del luogo in cui la vittima svolgeva la propria attività. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare l’uomo mentre tentava di avvicinarsi e infastidire la donna anche all’interno del locale.

Le indagini svolte dagli investigatori hanno permesso di ricostruire una serie di comportamenti persecutori già segnalati dalla vittima. Tra questi, sono stati documentati pedinamenti e continue molestie, che avevano reso necessario l’attivazione del “Codice Rosso” a tutela della donna. Il provvedimento, recentemente adottato, aveva l’obiettivo di garantire maggiore protezione alla vittima di atti persecutori.

L’arresto e le misure adottate

Al termine degli accertamenti e degli adempimenti di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. L’arresto in flagranza rappresenta un ulteriore passo nella tutela delle vittime di stalking e atti persecutori, fenomeni che continuano a destare preoccupazione nelle comunità locali.

Il ruolo del Codice Rosso nella tutela delle vittime

Il Codice Rosso, recentemente attivato nei confronti dell’uomo, costituisce uno strumento fondamentale per la protezione delle persone esposte a violenza domestica e atti persecutori. In questo caso, la tempestività della segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di evitare conseguenze più gravi per la vittima.

L’episodio avvenuto a Modica sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto dei reati contro la persona. La prontezza del datore di lavoro nel segnalare la situazione ha consentito agli agenti di intervenire rapidamente, garantendo la sicurezza della donna e assicurando l’autore dei fatti alla giustizia.

IPA