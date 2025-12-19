Pedinava minorenni a Milano e poi le violentava, incastrato dai video e dai vestiti: 19enne arrestato
Arrestato un 19enne ecuadoriano a Milano per violenze sessuali su minorenni, grazie a indagini dettagliate.
I carabinieri di Milano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare nei confronti di un 19enne ecuadoriano, ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale in danno di minorenni. L’attenzione degli inquirenti nasce dall’identico modus operandi delle due violenze: l’indagato individuava la “preda”, una minorenne da sola in una Stazione della Metropolitana della M2 (Gorgonzola e Crescenzago), e da lì dava inizio ad un pedinamento discreto delle vittime, che seguiva attentamente sino all’arrivo presso la loro abitazione condominiale, dove le malcapitate, una volta aperto il portone di casa, venivano assaltate dall’aggressore. È grazie a due dettagli presenti in entrambe le violenze che è stato possibile riconoscerlo. Si è avuta la conferma definitiva quando sono stati rinvenuti gli indumenti indossati dall’ecuadoriano per commettere le violenze, compreso il cappello verde ed il monopattino, che sono stati trovati nell’abitazione.
