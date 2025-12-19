Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I carabinieri di Milano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare nei confronti di un 19enne ecuadoriano, ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale in danno di minorenni. L’attenzione degli inquirenti nasce dall’identico modus operandi delle due violenze: l’indagato individuava la “preda”, una minorenne da sola in una Stazione della Metropolitana della M2 (Gorgonzola e Crescenzago), e da lì dava inizio ad un pedinamento discreto delle vittime, che seguiva attentamente sino all’arrivo presso la loro abitazione condominiale, dove le malcapitate, una volta aperto il portone di casa, venivano assaltate dall’aggressore. È grazie a due dettagli presenti in entrambe le violenze che è stato possibile riconoscerlo. Si è avuta la conferma definitiva quando sono stati rinvenuti gli indumenti indossati dall’ecuadoriano per commettere le violenze, compreso il cappello verde ed il monopattino, che sono stati trovati nell’abitazione.