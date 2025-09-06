Pedone morto investito sulle strisce a Milano, travolto dall'auto dell'agente di polizia fuori servizio

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un 25enne è morto dopo essere stato investito da un’auto sulle strisce pedonali a un incrocio a Milano. L’incidente è accaduto tra via Adelchi e via Porpora, nella zona est della città, alle 5:40 del mattino. L’automobilista, coetaneo della vittima, appartiene alla polizia di Stato: si è subito fermato per prestare soccorso ed è stato sottoposto agli accertamenti di legge.

La dinamica dell’incidente

Sia dalle tracce dell’incidente rilevate dalla polizia locale, sia la la presenza di un testimone fanno presumere che la vittima si trovasse sull’attraversamento pedonale quando è stato investito.

Il conducente del veicolo, un 25enne (la stessa età della vittima) proveniva da piazza Gobetti e percorreva via Porpora in direzione centro città.

L’incrocio tra via Porpora e via Adelchi a Milano in cui è avvenuto l’incidente

Sulla dinamica esatta del tragico incidente, avvenuto nella zona tra piazzale Loreto e Lambrate, a Milano, sono stati avviati gli accertamenti da parte dei vigili.

Il giovane morto poco dopo l’arrivo in ospedale

Subito dopo l’incidente, il giovane travolto è stato soccorso dal personale di Areu, che ha trasferito il 25enne in codice rosso all’ospedale Policlinico, dove è morto poco dopo.

L’Agenzia regionale emergenza urgenza aveva immediatamente provveduto a inviare sul posto due ambulanze e un’auto medica.

Il giovane alla guida, un poliziotto fuori servizio, è stato trovato in stato di shock ed è stato portato in codice verde in ospedale.

I precedenti a Milano

Purtroppo sono diversi gli incidenti mortali avvenuti sugli attraversamenti pedonali a Milano. A aprile una ragazza di 29 anni, di origine boliviana e cittadinanza salvadoregna, è morta dopo essere stata investita da una moto all’incrocio tra via Bazzi e viale Tibaldi, nella zona sud della città.

A dicembre 2024 una donna di 34 anni di origini peruviane, Rocio Spinoza Romero, perse la vita dopo essere stata investita da un camion in viale Renato Serra.

Pochi giorni prima una bimba di tre anni era stata investita da un pirata della strada sulle strisce pedonali in piazza Durante, mentre la piccola era nel passeggino con la madre.