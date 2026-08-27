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Due arresti e numerosi file sequestrati, questo il bilancio di un’operazione della Polizia Postale, che ha portato alla luce un grave caso di produzione di atti sessuali con minorenne e detenzione di materiale pedopornografico in provincia di Aosta. L’indagine, avviata a seguito di una segnalazione internazionale, ha permesso di individuare una coppia accusata di aver coinvolto un minore affidato alla loro custodia in pratiche sessuali, registrate e archiviate su dispositivi informatici.

L’indagine da una segnalazione internazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una segnalazione proveniente da un organismo internazionale al Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica.

La comunicazione segnalava la presenza di 45 file multimediali a contenuto pedopornografico, sincronizzati in rete all’interno di un account web riconducibile a soggetti residenti nella provincia di Aosta.

L’operazione della Polizia Postale

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, è stata eseguita dagli agenti della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica (Sosc) di Aosta.

I due indagati, un uomo e una donna, sono stati arrestati con l’accusa di produzione di atti sessuali con minorenne, detenzione di materiale pedopornografico e compimento di atti sessuali con minorenni. Le accuse sono aggravate dal fatto che le vittime erano minori di sedici anni affidati alla loro custodia.

Le accuse e le aggravanti

L’attività investigativa ha permesso di accertare che i contenuti oggetto della segnalazione non erano semplicemente reperiti online, ma presentavano caratteristiche tali da far ipotizzare una produzione diretta da parte degli arrestati.

Gli inquirenti hanno sottolineato come la gravità dei fatti sia ulteriormente aggravata dall’aver commesso gli atti in danno di minori affidati alla coppia per ragioni familiari.

Analisi informatiche e perquisizioni

Le indagini informatiche hanno consentito di ricostruire le connessioni internet riconducibili agli indagati e di raccogliere elementi utili per l’emissione di un decreto di perquisizione locale, personale e informatica.

Durante le perquisizioni, effettuate presso le abitazioni e sugli apparecchi elettronici in uso alla coppia, sono stati rinvenuti numerosi file contenenti materiale pedopornografico. Alcuni di questi file, secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbero stati prodotti direttamente dagli arrestati e coinvolgerebbero il nipote della coppia, in età preadolescenziale.

Il coinvolgimento del minore

Le indagini hanno fatto emergere che il minore, spesso affidato alla coppia per motivi familiari, sarebbe stato coinvolto in pratiche sessuali che venivano anche registrate tramite smartphone.

Questo particolare ha aggravato ulteriormente la posizione dei due arrestati, che ora dovranno rispondere di produzione e detenzione di materiale pedopornografico, oltre che di atti sessuali con minorenne.

Il ruolo della collaborazione internazionale

L’intera operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e gli organismi internazionali impegnati nel contrasto alla pedopornografia online.

La segnalazione iniziale ha permesso di avviare tempestivamente le indagini e di intervenire prima che la situazione potesse ulteriormente aggravarsi.

IPA