Pedopornografia, arrestata una coppia a Roma: tra le vittime anche i nipotini minori della donna fermata
Arrestata una coppia per pedopornografia: coinvolti minori della famiglia, tra cui due nipotini.
Questa mattina, a Roma e Treviso, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma, nei confronti di un uomo di 48 anni e di una donna di 52, gravemente indiziati di violenza sessuale su minori, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Le indagini sono partite dalla denuncia del padre di una ragazzina minorenne, che ha scoperto conversazioni e immagini a sfondo sessuale tra la figlia, la madre e un uomo con cui la donna intratteneva una relazione. Tra le vittime figurano anche due nipotini della donna, di 5 e 8 anni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.