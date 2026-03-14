Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Questa mattina, a Roma e Treviso, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma, nei confronti di un uomo di 48 anni e di una donna di 52, gravemente indiziati di violenza sessuale su minori, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Le indagini sono partite dalla denuncia del padre di una ragazzina minorenne, che ha scoperto conversazioni e immagini a sfondo sessuale tra la figlia, la madre e un uomo con cui la donna intratteneva una relazione. Tra le vittime figurano anche due nipotini della donna, di 5 e 8 anni.