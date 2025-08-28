Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per possesso di materiale pedopornografico è stato eseguito a Genova, dove un dipendente di una nota società è stato fermato dalla Polizia Postale dopo la segnalazione dell’azienda stessa. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Liguria”, che hanno sequestrato numerosi dispositivi digitali contenenti oltre 1.500 file tra foto e video a sfondo sessuale su minori.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via grazie alla collaborazione tra la società genovese e le forze dell’ordine, a seguito della scoperta di attività sospette su un computer aziendale.

L’avvio delle indagini: la segnalazione dell’azienda

La vicenda ha avuto inizio quando i responsabili di una nota società con sede a Genova hanno rilevato la visualizzazione di video sospetti su uno dei computer aziendali. L’azienda, dimostrando attenzione e senso civico, ha immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità competenti. Da questa segnalazione è partita l’attività investigativa del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Liguria”, che ha avviato le indagini d’iniziativa.

Le perquisizioni e il sequestro del materiale

Gli operatori del C.O.S.C di Genova hanno eseguito una perquisizione sia presso il luogo di lavoro del dipendente che nella sua abitazione privata. Durante queste operazioni sono stati sequestrati diversi dispositivi digitali, tra cui 5 hard disk che, secondo quanto emerso, contenevano una vasta quantità di materiale pedopornografico.

L’analisi dei dispositivi e la scoperta dei file

I dispositivi sequestrati sono stati successivamente analizzati presso gli uffici del Centro Operativo. L’attività di preview condotta dagli investigatori ha permesso di individuare oltre 1.500 file tra fotografie e video, tutti ritraenti bambini coinvolti in atti sessualmente espliciti. Questo materiale, ritenuto di particolare gravità, ha portato all’immediato arresto del dipendente.

L’impegno della Polizia Postale nella lotta ai reati informatici

L’operazione appena conclusa rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno costante del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica e del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica nella lotta contro i reati legati allo sfruttamento sessuale dei minori. Le forze dell’ordine hanno colto l’occasione per invitare cittadini e aziende a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta riscontrata sui dispositivi informatici, sottolineando l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato nel contrasto a questi gravi fenomeni.

La fase delle indagini preliminari e la presunzione di innocenza

Al momento, il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, come previsto dalla legge, l’indagato deve essere considerato innocente fino a una eventuale sentenza definitiva. Le autorità stanno proseguendo le attività investigative per ricostruire nel dettaglio la rete di contatti e le modalità con cui il materiale illecito è stato reperito e conservato.

Il ruolo delle aziende nella prevenzione dei reati informatici

Il caso di Genova mette in evidenza il ruolo fondamentale che le aziende possono svolgere nella prevenzione e nel contrasto dei reati informatici. La tempestiva segnalazione da parte della società ha permesso di avviare rapidamente le indagini e di impedire la possibile diffusione di materiale pedopornografico. Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di adottare sistemi di controllo e monitoraggio sui dispositivi aziendali, nonché di promuovere la formazione del personale per riconoscere e segnalare comportamenti sospetti.

Conclusioni e appello alla collaborazione

L’operazione condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Liguria” si inserisce in un più ampio quadro di azioni volte a tutelare i minori e a contrastare la diffusione di materiale illecito online. La Polizia Postale rinnova l’invito a cittadini e aziende a collaborare attivamente con le forze dell’ordine, segnalando prontamente qualsiasi episodio sospetto e contribuendo così alla sicurezza della comunità.

IPA