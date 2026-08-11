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Un uomo di 57 anni originario della provincia di Treviso è stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico in ingente quantità, parte del quale prodotto tramite sistemi di intelligenza artificiale. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, dopo un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e avviata grazie a una segnalazione internazionale.

La segnalazione internazionale e l’avvio delle indagini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via a seguito di una segnalazione ricevuta nell’ambito della collaborazione internazionale tra le forze dell’ordine.

Un’organizzazione straniera ha infatti individuato e segnalato il caricamento di contenuti sospetti su una nota piattaforma social, facendo scattare l’allerta alle autorità italiane.

Le indagini telematiche e l’identificazione del sospetto

Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Veneto, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, ha condotto approfondite analisi telematiche.

Gli investigatori hanno incrociato dati provenienti dai service provider e svolto attività di Open Source Intelligence (OSInt) per risalire all’identità dell’utente, che aveva utilizzato profili social anonimi o fittizi e utenze telefoniche non riconducibili immediatamente a una persona reale.

La perquisizione e il sequestro del materiale illecito

Nel corso della perquisizione, disposta dalla Procura della Repubblica di Venezia, gli agenti hanno sequestrato diversi dispositivi informatici nella disponibilità dell’uomo, tra cui smartphone e personal computer.

Gli accertamenti tecnici successivi hanno permesso di rinvenire oltre 350 file tra video e immagini di natura pedopornografica. Il materiale era custodito in una cartella criptata, probabilmente per ostacolare le ricerche e rendere difficile la visibilità dei contenuti illeciti.

L’uso dell’intelligenza artificiale per la creazione di immagini illecite

Le analisi forensi sui dispositivi sequestrati hanno rivelato che l’uomo si avvaleva di software basati su intelligenza artificiale per la creazione e la manipolazione di immagini raffiguranti minori, anche reali o reperite online.

In particolare, sono stati generati video iperrealistici che riproducevano minori coinvolti in atti di natura sessuale, aggravando ulteriormente la gravità della detenzione di materiale pedopornografico.

L’arresto e la custodia cautelare

Alla luce delle prove raccolte, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto in flagranza di reato dell’indagato, che è stato associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse di detenzione di materiale pedopornografico in ingente quantità e di produzione di contenuti illeciti tramite intelligenza artificiale.

IPA