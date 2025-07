Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino italiano di 47 anni è stato sottoposto a Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per reati sessuali contro minori. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Venezia su proposta del Questore di Treviso, Alessandra Simone, a seguito di una serie di condanne e indagini che hanno coinvolto l’uomo. Le misure restrittive sono state applicate per prevenire ulteriori rischi per la collettività.

Le origini della misura: la nota della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di applicare la Sorveglianza Speciale è arrivata dopo un’attenta valutazione della pericolosità sociale del soggetto. Il 47enne, già condannato per violenza sessuale e corruzione di minorenni, è attualmente coinvolto in due procedimenti penali distinti. In uno di questi, l’uomo è imputato per prostituzione minorile e pornografia minorile; nell’altro, risulta indagato per il possesso di oltre 6000 file con contenuti di natura pedopornografica.

Le indagini e il sequestro di materiale informatico

Le indagini hanno avuto un punto di svolta quando la Polizia Postale ha individuato il 47enne tra i membri di un gruppo “VIBER” in cui veniva scambiato materiale pedopornografico. Gli agenti hanno quindi eseguito una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati sequestrati 2 hard disk contenenti migliaia di file di natura pedopornografica e due smartphone. Uno dei dispositivi era utilizzato per scambiare materiale illecito tramite alcune chat dell’applicativo “TELEGRAM”.

L’arresto e la detenzione domiciliare

In seguito al sequestro, il 47enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato e sottoposto agli arresti domiciliari. Questa misura cautelare è stata adottata per impedire all’uomo di continuare a commettere reati e per tutelare la sicurezza pubblica, in attesa degli sviluppi dei procedimenti penali a suo carico.

Le prescrizioni della Sorveglianza Speciale

Con l’esecuzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, sono state imposte al 47enne una serie di prescrizioni stringenti. Tra queste, l’obbligo di presentarsi presso la Questura di Treviso tre volte a settimana, la permanenza notturna nella propria abitazione e il divieto di accedere a esercizi pubblici e locali di intrattenimento nelle ore notturne. Inoltre, all’uomo è stato vietato di detenere o portare armi, anche giocattolo, di partecipare a pubbliche riunioni e di utilizzare smartphone o dispositivi che consentano comunicazioni dati. Gli sarà consentito solo l’uso di telefoni cellulari abilitati esclusivamente alle chiamate vocali e agli SMS. Infine, non potrà utilizzare piattaforme e servizi informatici che non abbiano come unico oggetto prodotti musicali o di mera informazione.

La funzione della Sorveglianza Speciale

La Sorveglianza Speciale rappresenta una misura di prevenzione personale particolarmente incisiva, che permette alle Autorità di Pubblica Sicurezza di monitorare da vicino soggetti ritenuti pericolosi per la collettività. Questo strumento consente di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione di nuovi reati, soprattutto in casi in cui la pericolosità sociale sia stata già accertata da precedenti condanne o da indagini in corso.

Le sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni

La violazione delle prescrizioni imposte dalla Sorveglianza Speciale è considerata un reato e viene punita penalmente con l’arresto da 3 mesi a 1 anno. Questa previsione mira a garantire il rispetto delle misure e a rafforzare il controllo sulle persone sottoposte a tale regime.

Il ruolo delle istituzioni e della comunità

Il caso ha visto la collaborazione tra la Questura di Treviso e il Tribunale di Venezia, che hanno agito in sinergia per tutelare la sicurezza pubblica. La decisione di applicare la Sorveglianza Speciale si inserisce in un più ampio contesto di prevenzione e contrasto ai reati contro i minori, un tema particolarmente sentito dalla comunità e dalle istituzioni.

La risposta della società civile

La notizia ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini di Treviso e delle zone limitrofe. Le associazioni che si occupano di tutela dei minori hanno espresso apprezzamento per l’operato delle forze dell’ordine e della magistratura, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questi reati e di adottare tutte le misure necessarie per prevenire nuovi episodi.

Il quadro normativo e le prospettive future

La Sorveglianza Speciale è prevista dal nostro ordinamento come strumento di prevenzione per soggetti ritenuti pericolosi. In casi come quello del 47enne di Treviso, questa misura si rivela fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e per impedire la reiterazione di reati particolarmente gravi. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per monitorare il rispetto delle prescrizioni imposte.

