Due arresti e cinque denunce nella seconda fase dell’operazione “Parabantes”, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Palermo contro la pedopornografia online. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha portato all’individuazione di sette uomini coinvolti nella detenzione, cessione e divulgazione di materiale pedopornografico, con l’obiettivo di contrastare lo sfruttamento dei minori a fini sessuali attraverso la rete Internet.

Le indagini e la collaborazione tra le forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione “Parabantes 2” rappresenta la prosecuzione di una più ampia attività investigativa avviata lo scorso marzo. Le indagini sono state condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Palermo in stretta collaborazione con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha coordinato tutte le fasi dell’inchiesta, che ha permesso di individuare ulteriori soggetti dediti alla diffusione e allo scambio di contenuti pedopornografici in rete.

Gli arresti e le denunce: chi sono gli indagati

Nel corso dell’operazione, sono state arrestate due persone residenti a Palermo con l’accusa di divulgazione, cessione e detenzione di immagini e video pedopornografici. Altre cinque persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria competente: tra queste, due residenti nella città di Palermo, una persona residente a Caltanissetta e due nelle province di Agrigento e Catania. Gli indagati sono tutti uomini, con età compresa tra 41 anni e 68 anni, provenienti da contesti sociali diversi; tra loro figura anche un operatore sanitario.

Il materiale sequestrato e le indagini in corso

Durante le perquisizioni, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato migliaia di file audio e video che documentano abusi sessuali su minori, in alcuni casi anche di età inferiore ai 5 anni. Il materiale, compreso quello archiviato su spazi cloud, è ora sottoposto all’analisi dei Magistrati inquirenti e della Polizia Postale. Gli accertamenti in corso mirano a ricostruire la rete di contatti degli indagati e a identificare le vittime, anche attraverso la comparazione con banche dati internazionali di foto e video.

Le città coinvolte nell’operazione

L’operazione ha interessato principalmente la città di Palermo, dove sono stati effettuati gli arresti e alcune delle denunce, ma ha coinvolto anche residenti a Caltanissetta, nelle province di Agrigento e Catania. L’ultima menzione riguarda la città di Palermo, epicentro delle indagini e delle attività di contrasto alla pedopornografia.

IPA