Pedopornografia, la segnalazione dagli Usa porta all'arresto a Pavia: 15mila file sequestrati

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È stata eseguita una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano residente nella provincia di Pavia, accusato di diffusione di materiale pedopornografico e accesso abusivo a sistemi informatici. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, dopo un’indagine avviata dalla Sezione operativa per la Sicurezza Cibernetica di Novara in seguito a una segnalazione del National Center for Missing Exploited Children (NCMEC), che aveva rilevato la presenza di contenuti illeciti diffusi tramite l’applicazione Messenger. L’arresto è stato disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, a seguito delle risultanze investigative che hanno permesso di identificare il responsabile e sequestrare numerosi dispositivi informatici contenenti circa 15.000 file pedopornografici.

Le indagini e la segnalazione internazionale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via lo scorso anno, quando la Sezione operativa per la Sicurezza Cibernetica di Novara ha ricevuto una segnalazione dal NCMEC, organismo statunitense impegnato nella tutela dei minori. La segnalazione riguardava la diffusione di materiale pedopornografico tramite l’applicazione Messenger. Gli investigatori hanno immediatamente avviato gli accertamenti, risalendo inizialmente a un account riconducibile a un pensionato, risultato però estraneo ai fatti: il suo profilo social era stato infatti hackerato.

L’identificazione dell’indagato e i primi sequestri

Gli approfondimenti tecnici sulle tracce informatiche lasciate dai file illeciti hanno permesso di individuare il vero responsabile. Nel febbraio 2025, durante una prima perquisizione, sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici in uso all’indagato. Le successive analisi forensi hanno portato alla scoperta di circa 15.000 file tra foto e video a contenuto pedopornografico, alcuni dei quali caratterizzati da particolare violenza.

Accessi abusivi e furto di credenziali

Le indagini hanno inoltre permesso di accertare che l’indagato aveva effettuato accessi abusivi non solo all’account Messenger del pensionato, ma anche ad altri profili appartenenti a persone ignare. In particolare, è stato trovato in possesso di un elenco di credenziali relative a circa 200 account sottratti illecitamente, che venivano utilizzati per diffondere i contenuti illeciti e per eludere i controlli delle piattaforme digitali.

Nuovi sequestri e misura cautelare

Alla luce delle prove raccolte, la Procura della Repubblica di Milano ha richiesto al G.I.P. l’emissione della misura cautelare della custodia in carcere e l’esecuzione di una nuova perquisizione locale, personale e informatica. Nel corso di questa ulteriore attività sono stati sequestrati altri 5 dispositivi informatici, che saranno sottoposti ad approfondite analisi forensi per verificare la presenza di ulteriori elementi probatori.

L’indagato è stato quindi condotto presso il carcere di Biella e sottoposto all’interrogatorio di garanzia.

IPA