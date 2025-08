Pedopornografia online, arrestato un medico torinese di 40 anni e coinvolto anche un sacerdote lombardo

Un medico torinese di 40 anni è indagato per produzione di contenuti multimediali realizzati mediante sfruttamento di minori e detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico scaricato in rete. L’uomo è stato arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagine preliminari di Torino.

Perché il medico è stato arrestato

Dalle indagini sembrerebbe che il medico, per 12 anni, avrebbe non solo partecipato a illecite comunità nel dark web ma sarebbe stato anche coinvolto nella produzione di materiale in chat con minorenni, con i quali intratteneva rapporti ed incontri.

Le contestazioni dell’Autorità Giudiziaria arrivano al termine di una indagine, durata più di 2 anni, curata dal Cncpo (Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, con la collaborazione del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino, che ha ricostruito le azioni compiute dell’indagato all’interno delle comunità pedofile attive nel web sommerso, ambiente in cui l’arrestato era particolarmente attivo.

ANSA

Le indagini della Polizia sui contatti nel dark web del medico torinese

Gli pseudonimi e lo sport con i minori

Le indagini hanno permesso di associare agli pseudonimi utilizzati un’identità certa, ottenendo in un primo momento dall’Autorità Giudiziaria di Roma, originariamente titolare dell’attività, un decreto di perquisizione locale, personale e informatica a carico del medico.

I suoi dispositivi informatici sono stati sequestrati e analizzati.

L’analisi avrebbe permesso di circostanziare le singole attività compiute dal medico portando alla luce una sua partecipazione alle comunità illecite nel web sommerso.

L’uomo avrebbe anche prodotto materiale pedopornografico in chat con minorenni con i quali intratteneva rapporti ed incontri.

È anche emerso che il quarantenne, nel suo tempo libero ,si dedicava ad attività sportive con il costante contatto con adolescenti, aveva stretto legami con altre persone interessate allo scambio di materiale pedopornografico, oltre che nel Darkweb, anche in ambienti di chat peer to peer.

Coinvolto anche un sacerdote

Tra i contatti del medico è stato trovato anche quello di un sacerdote della provincia di Brescia, arrestato dagli investigatori della Polizia Postale a maggio 2025, con il quale il 40enne avrebbe ideato la creazione di un gruppo a sfondo pedopornografico esclusivamente italiano.