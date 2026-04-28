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3 arresti e 6 denunce, questo il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato contro la diffusione di materiale pedopornografico su internet. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, è stata condotta in collaborazione con l’FBI e ha coinvolto diverse città italiane, portando all’esecuzione di 9 perquisizioni e all’impiego di circa 50 operatori specializzati.

Pedopornografia online, l’operazione a Roma

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata il risultato di un’attività sotto copertura particolarmente complessa, portata avanti dagli specialisti del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O). Gli agenti si sono infiltrati nei circuiti criminali virtuali, monitorando costantemente i canali di distribuzione del materiale illecito a livello internazionale.

La collaborazione con il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha rappresentato un elemento chiave dell’operazione. Grazie allo scambio di informazioni con le autorità statunitensi, è stato possibile individuare i soggetti coinvolti nella detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, anche generato tramite l’uso dell’intelligenza artificiale. Le indagini, avviate nel 2024, hanno permesso di identificare la presenza di CSAM (Child Sexual Abuse Material) riferibile anche a vittime molto giovani.

Perquisizioni in nove città italiane

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le attività investigative sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e hanno portato all’emissione di 9 decreti di perquisizione domiciliare, personale e informatica nei confronti degli indagati.

Le perquisizioni sono state effettuate simultaneamente in nove città italiane, grazie al contributo dei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica (C.O.S.C.) di Bari, Cagliari, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. In totale, sono stati impiegati circa 50 operatori specializzati dei C.O.S.C. e delle S.O.S.C. provenienti da tutto il territorio nazionale.

Arresti e denunce: chi sono gli indagati

L’operazione ha portato all’arresto in flagranza di 3 soggetti: un uomo di 70 anni con precedenti specifici nella provincia di Belluno, uno di 63 anni nella provincia mantovana e un 28enne della provincia di Como.

Tutti sono accusati di detenzione di migliaia di file prodotti mediante lo sfruttamento sessuale di minori. Altri 6 soggetti, di età compresa tra 30 e 70 anni, residenti nelle province di Bari, Oristano, Massa, Firenze, Lecco e Frosinone, sono stati denunciati in stato di libertà.

IPA