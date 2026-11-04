Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sette arresti e 23 denunce nell’operazione Sweet Strip contro la produzione e la diffusione di materiale pedopornografico. L’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato all’identificazione di 30 persone e al sequestro di video, dispositivi informatici e marijuana. Sono state svolte 30 perquisizioni domiciliari e informatiche su tutto il territorio nazionale.

Pedopornografia, dalla denuncia alle indagini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività è partita dalla denuncia della madre di una ragazza di 14 anni, adescata da un adulto su una piattaforma di messaggistica e coinvolta nel gioco online “Omegle Game”. Il sistema prevedeva sfide a contenuto sessualmente esplicito: l’interlocutore assegnava punti per comportamenti erotici, da 5 punti per togliersi la maglietta a 10 punti per mostrare la biancheria intima, fino a 50 punti per atti di autoerotismo.

Per accedere al gioco serviva un link d’invito e un pagamento, elettronico o in criptovalute. Gli utenti autorizzati potevano chattare per testo o video con adulti sconosciuti abbinati casualmente. Sul canale sono stati poi trovati altri filmati, realizzati registrando lo schermo durante videochiamate predisposte appositamente.

Chat e canali a pagamento

Le indagini tecnico-informatiche del COSC Lazio hanno permesso di individuare i 4 soggetti che avrebbero creato e organizzato le chat usate per adescare minori. Secondo gli investigatori, all’attività si sarebbero affiancate la produzione e la condivisione di materiale pedopornografico, poi commercializzato online per ottenere guadagni.

La Polizia Postale ha approfondito anche il canale a pagamento “LUMACA”, dove sono stati individuati 30 soggetti dediti alla diffusione di quel materiale. Gli agenti hanno ricostruito le interazioni tra gli utenti, finalizzate a organizzare in modo ritenuto sicuro lo scambio digitale dei contenuti.

Perquisizioni in tutta Italia

Su disposizione della Procura sono state svolte 30 perquisizioni domiciliari e informatiche su tutto il territorio nazionale, con il contributo dei COSC di Lombardia, Veneto, Piemonte, Umbria, Campania, Sardegna, Puglia e Calabria. L’operazione ha portato a 7 arresti e 23 denunce in stato di libertà; tra le persone coinvolte figurano anche 2 minori. Sono stati sequestrati centinaia di gigabyte di video che ritraggono violenze su minori, 60 supporti informatici e 895 grammi di marijuana, trovati nell’abitazione di uno degli arrestati a Roma.

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