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Sei persone, tra i 40 e i 64 anni, sono state arrestate dalla Polizia di Stato perché trovati in possesso di un’ingente quantità di materiale pedopornografico, oltre 200.000 file tra immagini e video. Lo ha reso noto stamani la Questura di Milano. Secondo quanto riferito due degli arrestati risiedono a Milano, due nella provincia di Lodi, uno nella provincia di Como e uno a Napoli. “L’indagine – si legge in una nota – è stata condotta dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Lombardia diretta dalla Procura della Repubblica di Milano, con il coordinamento operativo del Centro nazionale per il Contrasto alla pedopornografia online del Servizio Polizia postale e per la Sicurezza cibernetica, ed è è stata avviata a dicembre 2025. In particolare, grazie alla collaborazione con un’organizzazione no profit internazionale sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile”.