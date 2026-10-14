Pedro Sanchez risponde a Luciana Littizzetto che lo vorrebbe leader del campo largo, "meglio Elly Schlein"

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Le lettere sono fatte per essere lette dai destinatari. Pedro Sanchez ha letto la letterina che Luciana Littizzetto gli ha dedicato a Che tempo che fa e le ha risposto con un commento su Instagram, scritto in italiano. Nella puntata di domenica 11 ottobre sul Nove, la comica lo aveva invitato a trasferirsi in Italia per guidare il campo largo. Il premier spagnolo ha declinato l’invito e, tra una battuta e l’altra, ha fatto il nome di Elly Schlein come, secondo lui, la persona migliore per l’Italia.

La risposta di Pedro Sanchez a Luciana Littizzetto: “Devo rimanere in Spagna”

Il messaggio è comparso sotto il video della letterina pubblicato sulla pagina Instagram del programma di Fabio Fazio: “Grazie per le gentili parole, Luciana, ma devo rimanere in Spagna a cucinare paella per almeno quattro anni. E comunque non riesco proprio a immaginare una persona migliore per l’Italia che Elly Schlein. Sempre tuo, Pedro Pedro Pedro”.

Sanchez è stato al gioco. Ha ripreso la metafora della paella usata da Littizzetto e ha chiuso con l’emoji di una rosa rossa e una firma che richiama Pedro, la canzone di Raffaella Carrà che la comica aveva intonato in trasmissione. La frase su Schlein ha però anche un risvolto politico. Negli ultimi anni la segretaria del Pd ha incontrato più volte il leader socialista e ha spesso indicato la Spagna come esempio. Il suo apprezzamento arriva in un momento molto caldo, mentre nel centrosinistra italiano è ancora aperta la partita sulla leadership della coalizione.

La letterina di Littizzetto: il campo largo come una paella

Nella prima letterina della nuova stagione di Che Tempo che Fa, Luciana Littizzetto si è rivolta a Sanchez nel suo spagnolo maccheronico, partendo dai guai del premier in patria. “Volevi fermare lo sfratos e la maggioranza ha sfratato a ti”, ha scherzato, alludendo ai provvedimenti contro gli sfratti bocciati dal Parlamento spagnolo. Poi lo ha immaginato a Madrid intento a riempire gli scatoloni.

Da qui l’invito a cambiare Paese. Nella descrizione della comica il campo largo somiglia a una paella con mille ingredienti difficili da amalgamare, e in Italia “Schlein e Conte litigano come cane e gatto”: per mettere tutti d’accordo servirebbe uno come lui. Non sono mancati i complimenti all’aspetto del premier, dal capello presidenziale alla mascella fino all’andatura da torero, con il ritornello della Carrà riadattato per l’occasione. Lei aveva già scritto a Sanchez ad aprile, invitandolo a candidarsi in Italia e congedandosi con un “Sono pazza di te”. Tra il vero e il faceto, potremmo dire.

Le elezioni del 29 novembre in Spagna e la sfida per la guida del campo largo

Il riferimento ai quattro anni ha una ragione precisa. Il 5 ottobre Sanchez ha annunciato lo scioglimento delle Cortes e il voto anticipato per il 29 novembre, dopo che il Congresso aveva respinto due decreti sulla casa e dopo la morte di Maricarmen, diventata suo malgrado simbolo della battaglia del diritto alla casa. Il premier resta in carica fino alle elezioni e si ricandida alla guida del Psoe. Chiede quindi agli elettori un nuovo mandato prima della scadenza naturale della legislatura, prevista nel 2027.

In Italia la leadership del centrosinistra è invece ancora da decidere, e questa sì che è una bella paella. Il 6 ottobre Giuseppe Conte ha raccontato a Coffee Break, su La7, di aver proposto a Schlein un passo indietro di entrambi per individuare una terza figura, ricevendo un no. Il leader del Movimento 5 Stelle chiede ora di definire il programma e andare alle primarie in vista delle politiche del 2027. La segretaria dem ribadisce che il leader si sceglie con le primarie o con il voto degli italiani. Lo stesso 11 ottobre i due si erano confrontati sul palco del festival di Fanpage, dove le tensioni si sono concentrate sul ruolo di Matteo Renzi nella coalizione.