Peluche contenenti PFAS nocivi per i neonati, lo studio che rivela il potenziale rischio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Uno studio svizzero ha rivelato che ci sarebbe un potenziale pericolo per i neonati, la possibile presenza di PFAS nei peluche. La ricerca ha analizzato il rilascio di queste sostanze in condizioni simili al contatto con la saliva, simulando il comportamento tipico dei bambini che mordono, succhiano o tengono in bocca oggetti morbidi.

PFAS, cosa sono e perché sono pericolosi

I PFAS sono sostanze chimiche utilizzate in molti prodotti di consumo per le loro proprietà repellenti ad acqua, grassi e macchie.

La loro persistenza nell’ambiente e nell’organismo umano è da tempo al centro dell’attenzione scientifica.

Secondo lo studio, i peluche possono rappresentare una fonte di esposizione poco considerata nei primi anni di vita.

I ricercatori precisano però che, per i PFAS regolati dall’Efsa, le stime di assunzione restano sotto i valori guida.

Il tema più delicato riguarda alcuni composti a catena corta ed emergenti, per i quali le conoscenze tossicologiche sono ancora incomplete.

Cosa ha analizzato lo studio sui peluche

La ricerca ha preso in esame 18 peluche disponibili in commercio, pensati per neonati e bambini piccoli.

I campioni sono stati testati con saliva artificiale in condizioni standardizzate, per simulare il contatto orale che può avvenire quando un bambino mette in bocca un peluche.

I ricercatori hanno selezionato parti dei giocattoli più esposte al contatto con la bocca, come orecchie, estremità, angoli o parti facilmente mordibili.

PFAS trovati in tutti i peluche analizzati

Dai risultati emerge che i PFAS sono stati rilevati in tutti i campioni analizzati.

Il rilascio non è stato uguale per ogni prodotto: alcuni peluche hanno mostrato livelli più elevati rispetto ad altri. Secondo lo studio, una parte limitata dei campioni ha contribuito alla maggior quota di PFAS rilasciati.

Tra i composti più presenti è stato indicato il PFHxA, un PFAS a catena corta.

Proprio questi composti, più mobili rispetto ad altri PFAS di vecchia generazione, risultano particolarmente rilevanti quando si valuta la migrazione nei liquidi, compresa la saliva.

Perché i neonati sono più esposti

Nei primi anni di vita è comune portare alla bocca mani, tessuti, giocattoli e oggetti morbidi.

Questo comportamento può aumentare l’esposizione a sostanze presenti nei materiali, soprattutto quando il contatto è ripetuto e prolungato.

Lo studio ricorda che i bambini sono considerati una popolazione vulnerabile anche per motivi fisiologici.

Rispetto agli adulti, hanno un peso corporeo inferiore, assumono proporzionalmente più sostanze per chilo di peso e attraversano fasi delicate dello sviluppo immunitario, endocrino e neurologico.

Per questo i ricercatori indicano la necessità di includere anche i peluche e i prodotti tessili per l’infanzia nelle valutazioni del rischio.

Lavare i peluche riduce sempre il rischio?

La ricerca ha valutato anche l’effetto del lavaggio come possibile misura per ridurre l’esposizione.

I risultati non sono uniformi.

In molti casi il lavaggio ha ridotto la migrazione dei PFAS nella saliva artificiale, ma in alcuni campioni ha prodotto l’effetto opposto, aumentando il rilascio di determinate sostanze.

Secondo lo studio, questo comportamento può dipendere dal tipo di composto, dal tessuto, dal trattamento del materiale e dalla mobilità dei PFAS a catena corta.

Il lavaggio, quindi, non può essere considerato una soluzione sempre efficace. Può aiutare in alcuni casi, ma non garantisce una riduzione sistematica del rilascio di PFAS.